Polónia detém homem que ameaçou atacar primeiro-ministro

Um homem que ameaçou e planeava atacar o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, foi detido, anunciou hoje o ministro do Interior.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o ministro Marcin Kierwinski não deu detalhes sobre a identidade do homem nem o tipo de ataque planeado.

A polícia polaca disse hoje de manhã ter informações sobre possíveis tentativas de assassínio do primeiro-ministro, Donald Tusk, e do ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que motivaram uma reunião de emergência das autoridades.

Polónia denuncia possível ataque contra primeiro-ministro e ministro da Defesa A polícia polaca disse hoje ter recebido informações sobre possíveis tentativas de assassínio do primeiro-ministro, Donald Tusk, e do ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que motivaram uma reunião de emergência das autoridades.

Os serviços de segurança, a polícia e representantes do Ministério do Interior reuniram-se hoje de manhã no Centro Antiterrorista da Agência de Segurança Interna (ABW), para discutir a situação, anunciou Karolina Galecka, porta-voz do Ministério do Interior.

A Polónia tem estado em alerta máximo após uma série de esfaqueamentos em escolas esta semana, bem como por receios de um possível ataque híbrido russo que enfraqueça o apoio ocidental à Ucrânia na sua guerra contra a invasão em grande escala de Moscovo.

"Levamos este assunto extremamente a sério", disse Jacek Dobrzynski, porta-voz do ministério responsável pelos serviços de informações polacos.

O porta-voz indicou que as autoridades consideravam haver uma "alta probabilidade" de que as ameaças fossem cumpridas.

Dobrzynski, que falava após a reunião de emergência, revelou que a informação sobre a ameaça chegou primeiro ao serviço de proteção do Estado, que depois a passou à polícia.

Não deu mais informações sobre o alegado plano.

Adam Szlapka, porta-voz do Governo polaco, disse à imprensa polaca que Tusk soube da ameaça logo na manhã de hoje, indicando que, mesmo que as autoridades recebam ameaças ocasionalmente, esta era "excecionalmente preocupante".

Dobrzynski afirmou que os serviços polacos estavam a receber um número crescente de ameaças a cada mês.

Três ataques em escolas na província da Mazóvia, no centro da Polónia, ocorreram em quatro dias esta semana, causando um morto e muitos feridos, incluindo crianças.

Em setembro, Tusk alertou para possíveis ataques híbridos intensificados da Rússia ao flanco oriental da NATO (aliança do Atlântico Norte).

O líder polaco, antigo presidente do Conselho europeu, acusou a Rússia de planear ataques com drones ou foguetes a países europeus que apoiam a Ucrânia, entre eles a Polónia, com o objetivo de enfraquecer o apoio ocidental à luta de Kiev contra a invasão russa.

Moscovo negou quaisquer planos desse tipo.