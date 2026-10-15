Montenegro acusa EUA de incoerência com acordo com a Rússia sobre gasóleo

O primeiro-ministro acusou hoje os Estados Unidos de incoerência ao fazerem um acordo sobre o gasóleo com a Rússia e afirmou que não vai ter "nenhuma consequência positiva" a nível de preços ou da guerra na Ucrânia.

"Aquilo que foi anunciado pelos Estados Unidos, do nosso ponto de vista, não corresponde a um exercício consequente e coerente da resolução desta matéria", criticou Luís Montenegro em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), em Bruxelas.

Para o chefe do executivo, o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia sobre gasóleo "não corresponde a um exercício consequente e coerente" para responder ao aumento dos preços da energia.

"Em primeiro lugar, não é consequente porque é consabido que o acordo proposto, estabelecido com a Federação Russa, não vai resolver o problema do preço dos combustíveis e mesmo a disponibilidade que esse acordo permite em termos de gasóleo não resolve o assunto por mais de escassos dias", afirmou.

Por outro lado, Montenegro considerou que o acordo não é coerente "porque dá um sinal errado relativamente ao apoio da agressão da Rússia face à Ucrânia".

"Esta novidade não traz nenhuma consequência positiva e é um sinal incoerente face àquilo que nós devemos fazer para pressionar a Rússia a poder contribuir para a obtenção de uma paz justa e duradoura para a Ucrânia", sustentou.

Interrogado se concorda com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quando fala numa traição de Donald Trump, o primeiro-ministro recusou "escalar a linguagem".

"Vou apenas dizer que tenho feito um apelo: (...) nós precisamos de uma intervenção que seja, do ponto de vista diplomático, eficaz para suster este aumento do preço dos combustíveis, que é absurdo, é insensato, atinge todos", reiterou.

Interrogado se concorda com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quando fala numa traição de Donald Trump, o primeiro-ministro recusou "escalar a linguagem".

"Vou apenas dizer que tenho feito um apelo: (...) nós precisamos de uma intervenção que seja, do ponto de vista diplomática, eficaz para suster este aumento do preço dos combustíveis, que é absurdo, é insensato, atinge todos", reiterou.

Questionado sobre o que é que considera que a UE deve fazer no imediato para reduzir o preço dos combustíveis, Montenegro defendeu que é necessária uma "intervenção diplomática, também da UE", para que se chega a uma saída para a guerra no Irão.

Essa intervenção da UE, prosseguiu, deve procurar ajudar a que "as partes possam aproximar posições e se possa estabelecer, não apenas um cessar de hostilidades, mas condições de navegabilidade, sobretudo no Estreito de Ormuz, que permitam o restabelecimento e a estabilização do funcionamento dos mercados".

No que se refere a Portugal, o primeiro-ministro garantiu que o Governo tem "vindo a estabelecer diálogo com os seus parceiros da UE e também com os seus aliados, como é caso dos Estados Unidos da América", para "colocar a prioridade de todos na resolução diplomática do conflito no Médio Oriente".

"É aquilo que permite estabilizar o mercado do preço a nível internacional e, por via disso, também estabilizar o preço dos combustíveis", sustentou.

Trump anunciou na sexta-feira passada um acordo com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para fornecer de forma imediata 300.000 toneladas de gasóleo russo ao mercado norte-americano e mundial, o que implica o levantamento de sanções a Moscovo.