Canadá diz que acordo sobre gasóleo russo "contraria directamente" esforços para a paz
O primeiro-ministro canadiano condenou hoje, durante uma chamada com o presidente ucraniano, o acordo entre Washington e Moscovo sobre o fornecimento de gasóleo russo, considerando que contraria diretamente os esforços para "restabelecer a paz".
"O primeiro-ministro [canadiano] deixou claro que este acordo vai diretamente contra os esforços que a Ucrânia, o Canadá e os nossos aliados estão a envidar para restabelecer a paz e a estabilidade na Europa", segundo um comunicado publicado pelo gabinete de Mark Carney no final da conversa com Volodymyr Zelensky.
"Este acordo proporcionará à Rússia receitas adicionais que contribuirão para financiar a sua guerra ilegal e injustificável contra a Ucrânia", é ainda referido na nota, citada pela agência espanhola de notícias, a Efe.
Trump anunciou na sexta-feira um acordo com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para fornecer de forma imediata 300 mil toneladas de gasóleo russo ao mercado norte-americano e mundial.
O acordo contempla entregas maiores previstas para os próximos meses, o que serviria para baixar o preço do gasóleo, uma das críticas dos norte-americanos a Trump a poucas semanas das eleições intercalares de novembro.
Trump, que abriu na primavera um conflito bélico com o Irão que reduziu o trânsito de petróleo pelo estratégico estreito de Ormuz, culpou a Ucrânia pelo encarecimento do gasóleo devido aos ataques às refinarias russas.
O líder dos Estados Unidos sugeriu mesmo que os ucranianos mudassem de presidente para que seja possível acabar com a guerra com a Rússia, afirmando que Volodymyr Zelensky "não quer chegar a um acordo" com Moscovo.