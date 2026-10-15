Mais de 50% dos portugueses perderam poder de compra nos últimos 12 meses

O aumento do custo de vida está a ter impacto no dia a dia dos portugueses, com 53% dos consumidores a apontar uma diminuição do seu poder de compra, nos últimos 12 meses, de acordo com um estudo.

Este trabalho, da Deco, Universidade Católica e Mercadona, concluiu que o "aumento do custo de vida tem vindo a influenciar o poder de compra e o bem-estar económico das famílias".

Assim, 53% dos consumidores reportam "uma diminuição do seu poder de compra nos últimos 12 meses".

A perceção da evolução do poder de compra nos últimos 12 meses é "maioritariamente negativa entre os participantes", destacou, apontando que "apenas 4% indicam um aumento significativo e 9% um aumento ligeiro do poder de compra".

Em contrapartida, "38% referem uma diminuição ligeira e 15% uma diminuição significativa", com 34% a considerar que o seu poder de compra se manteve inalterado.

O estudo, baseado num inquérito a 2.000 adultos residentes nos 18 distritos de Portugal continental, indica que "os consumidores percecionam uma crescente pressão sobre o orçamento familiar, refletindo-se nas suas decisões de consumo, com 77% a revelar um nível elevado de preocupação com os custos de vida e 68% a indicar uma maior necessidade de controlar os seus gastos".

Por outro lado, a maioria dos consumidores realiza a maioria das "suas compras alimentares em grandes superfícies (supermercados e hipermercados), sendo que 93% afirmam efetuar mais de metade das suas compras neste tipo de estabelecimento".

Segundo o estudo, as estratégias de poupança dos consumidores "centram-se na comparação de preços, na procura de promoções e na escolha de marcas próprias, sendo estas práticas adotadas frequentemente por cerca de 75% dos consumidores".

Já os hábitos de compra alimentar "caracterizam-se por uma elevada frequência e planeamento", com a larga maioria dos consumidores (84%) a realizar compras pelo menos uma vez por semana.

De acordo com este estudo, o aumento do custo de vida teve "um impacto relevante nos hábitos de consumo, com 78% dos consumidores a indicar ter alterado, pelo menos em alguma medida, os seus comportamentos de compra".

Paralelamente a relação qualidade-preço assume um papel central nas decisões de compra, sendo considerada importante "por mais de 90% dos consumidores na escolha dos produtos alimentares".

O estudo concluiu que os consumidores "adotam estratégias cada vez mais racionais para gerir o orçamento familiar", com apenas 12% a admitirem realizar compras impulsivas com frequência e mais de 80% a dizerem ponderar várias opções antes de tomar uma decisão de compra.

Neste contexto, a comparação de preços e a procura de promoções "fazem parte do processo habitual de decisão", com mais de 90% dos consumidores a valorizar as promoções e 78% a deslocar-se a uma superfície comercial para beneficiar delas.

O estudo concluiu que os programas de fidelização desempenham "um papel importante na relação entre consumidores e retalhistas, com 83% dos consumidores a utilizar pelo menos ocasionalmente cartões ou aplicações" nesse sentido e 87% "a considerar estes programas, pelo menos, moderadamente vantajosos".

Por outro lado, as lojas físicas continuam a ser a principal forma de compra, com mais de 90% dos consumidores a realizar a maioria das suas compras neste canal.

Os portugueses reconhecem vantagens nas compras presenciais e online, "destacando a flexibilidade de horário no comércio online (37%) e a rapidez da compra nas lojas físicas (39%)".

O estudo descobriu ainda que mais de 60% dos inquiridos diz consultar "alegações de sustentabilidade e informações éticas dos produtos", sendo que 25% mostra-se disponível para pagar mais por opções mais sustentáveis.