UE desembolsa mais 1,24 mil ME para compra de armas

A Comissão Europeia desembolsou hoje 1,24 mil milhões de euros no âmbito da componente de defesa do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, para aquisição de drones, munições e mísseis.

O financiamento insere-se na verba de 90 mil milhões de euros destinada a apoiar Kiev, incluindo a armar-se, destinando-se os 1,24 mil milhões de euros hoje aprovados "à aquisição de drones, intercetores de drones, munições para drones e mísseis fabricados por entidades ucranianas", segundo um comunicado.

O Empréstimo de Apoio à Ucrânia prevê uma repartição indicativa de 60 mil milhões de euros para a defesa e 30 mil milhões de euros para assistência orçamental no período de 2026-2027.

Só em 2026, está previsto o desembolso de 28,3 mil milhões de euros para apoiar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia e, nas próximas semanas, continuarão a ser efetuados novos desembolsos ao abrigo da componente de defesa de 2026 deste instrumento.

Desde 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia, a UE e os seus Estados-Membros concederam um apoio total de 228,7 mil milhões de euros à Ucrânia, incluindo 3,8 mil milhões de euros provenientes do produto dos ativos russos imobilizados.

Segundo dados da Comissão, para o resto de 2026, a Ucrânia ainda dispõe de 32,5 mil milhões de euros em apoio financeiro: 28,1 mil milhões de euros continuam disponíveis para desembolso ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, dos quais 15,4 mil milhões de euros se destinam a apoiar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia e 12,7 mil milhões de euros a apoio orçamental.

Todas as decisões de financiamento respondem às necessidades em constante evolução da Ucrânia e estão sujeitas a condições acordadas e a um acompanhamento por Bruxelas.