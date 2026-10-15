Habitação, TAP e Champions em destaque nas primeiras páginas

A crise da habitação, a privatização da TAP e a derrota do FC Porto frente ao Betis, por 3-2, na Liga dos Campeões, dominam as primeiras páginas da imprensa portuguesa desta quinta-feira, 15 de Outubro de 2026. A Visão coloca a habitação no centro das preocupações, enquanto vários jornais generalistas destacam a entrada da Lufthansa no capital da companhia aérea portuguesa e a possibilidade de uma privatização total. Na imprensa desportiva, a reviravolta em Sevilha concentra as atenções, com os dragões a somarem novo desaire europeu. A actualidade política, a fiscalidade e os indicadores sociais completam os principais destaques dos principais jornais nacionais.

A revista Visão abre com "A bomba-relógio da habitação", destacando a pressão sobre o acesso à casa em Portugal. Entre os restantes temas estão o crime e o sensacionalismo, com a frase "A crueldade tornou-se um negócio", uma entrevista a Alberto Manguel, que defende que "Devíamos ler toda a literatura como anónima", e uma análise ao Brasil, cruzando votos, educação e geopolítica. O suplemento Se7e destaca a Amadora como capital da banda desenhada.

No Correio da Manhã é a TAP e o futebol que dividem a actualidade. O jornal noticia que os alemães adquirem 44,9% da companhia aérea e que a Lufthansa reforçará a operação com mais 29 aviões. No desporto, destaca a derrota do FC Porto frente ao Betis, por 3-2, num jogo frenético, e a antevisão do Benfica-Celtic, com Marco Silva a considerar que a equipa está numa fase ascendente. Uma sondagem Intercampus/CM coloca o Chega próximo do PS, enquanto o IRS, um tiroteio na Trafaria e vários casos de polícia também figuram na primeira página.

No Público também a privatização da TAP está em evidência, com o Governo a admitir recuperar as ajudas à companhia aérea para permitir a venda de 100% do capital. Na economia e sociedade, o jornal destaca que quase 10% da população portuguesa está em risco de pobreza prolongada e que o corte nas retenções de IRS em Novembro não deverá impedir o reembolso no próximo ano. Em entrevista, Mário Mourão considera que a recuperação do poder de compra está a perder-se. No desporto, sublinha a derrota do FC Porto em Sevilha, num jogo com duas reviravoltas.

O Jornal de Notícias faz o mesmo, com a TAP a voltar a dominar a actualidade económica, com o jornal a anunciar que a companhia fica na Lufthansa e que o Governo já admite uma privatização a 100%. Na área social, destaca que metade dos adultos que vivem na pobreza tem emprego. A recolha de embalagens para reciclagem, que estagnou apesar do investimento, e a criação de dois novos pólos metropolitanos em Gaia também merecem atenção. No futebol, o FC Porto perdeu por 3-2 frente ao Betis, enquanto o presidente do Braga, António Salvador, acusa o VAR de ter retirado cinco pontos à equipa.

No Diário de Notícias a habitação surge através da reabilitação das casas municipais de Lisboa, cujo programa está a meio caminho. Na aviação, o jornal destaca o plano de crescimento e os 1,2 mil milhões de euros associados à compra da TAP pela Lufthansa. O caso MAI-SIRESP, a sustentabilidade da dívida das maiores economias e a cimeira europeia desta semana, com a China e a Ucrânia na agenda, completam os principais temas. O jornal publica ainda entrevistas a Sofia Santos, sobre a relação entre clima e finanças públicas, e a Li Xing, sobre a aproximação entre a China e a Rússia.

No Negócios a compra da TAP pela Lufthansa é o principal destaque, com o jornal a referir um pagamento de 1,2 mil milhões de euros e a perspectiva de triplicar o contributo da companhia para Portugal. Na fiscalidade, salienta que as retenções de IRS mais reduzidas não esgotam os reembolsos previstos para 2027. O jornal aborda ainda as alterações às licenças de parentalidade e à jornada contínua, o aumento dos custos de financiamento do Estado e uma sondagem que coloca Chega, PS e AD próximos nas intenções de voto.

O Jornal Económico destaca a previsão do Governo de arrecadar 3,5 mil milhões de euros com a TAP até 2040. Nos mercados financeiros, refere que os investidores já antecipam uma subida das taxas de juro da Reserva Federal norte-americana e que Portugal colocou dívida com os juros mais elevados desde 2014. As exportações de componentes caíram 7,8%, enquanto Portugal e China retomam a cooperação com um plano até 2030. A crise agrícola, a valorização económica da FIL e do Centro de Congressos e a aposta da Jaguar num eléctrico de luxo completam a primeira página.

No desportivo Record apesar da derrota do FC Porto frente ao Betis, por 3-2, ser um dos principais destaques há outra mancha maior. Isco é apontado como decisivo no desfecho, apesar dos golos de Gabri e Samu. Francesco Farioli considera que a equipa merecia mais. Na antevisão do Benfica-Celtic, Marco Silva assume a ambição de chegar à final da Liga Europa, reconhecendo que ainda há muito caminho a percorrer. Mas este jornal destaca em grande a possibilidade de Kaique manter-se na baliza do Sporting depois da titularidade surpresa na Champions, seguindo-se chamadas mais pequenas do encontro entre Torreense e Sunderland e a vitória de Portugal sobre a Itália, por 4-0, no Mundial de hóquei em patins.

No A Bola, o FC Porto volta a ocupar o destaque principal depois da derrota por 3-2 frente ao Betis, num jogo em que os dragões não conseguiram segurar a vantagem. O jornal dedica também espaço à antevisão do Benfica-Celtic, com Marco Silva a defender que ainda há muito caminho até provar que a equipa pode chegar à final da Liga Europa. No Sporting, Kaique ganha terreno numa possível mudança na baliza. Já António Salvador volta a contestar a arbitragem e aponta cinco pontos que considera terem sido retirados ao Braga pelo VAR.

Por fim, O Jogo fala em "Descontrolo remoto", expressão escolhida para resumir a derrota do FC Porto frente ao Betis, por 3-2. Francesco Farioli considera que a equipa merecia mais, enquanto Pepê aponta a falta de detalhe. O Benfica-Celtic surge associado à ambição de Marco Silva de chegar à final da Liga Europa. O jornal destaca ainda as críticas de António Salvador à arbitragem, o desafio do Torreense frente ao Sunderland e a situação da baliza do Sporting, com Ricardo Velho a aprovar Kaique.