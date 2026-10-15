Leilão da antiga fábrica da Tupperware termina sem venda e propostas vão ser reapreciadas

A antiga fábrica da Tupperware em Montalvo, no concelho de Constância, não encontrou ontem comprador em leilão, com as principais propostas apresentadas a ficarem muito abaixo dos valores base definidos pela comissão de credores, sendo as ofertas remetidas para reapreciação.

A venda da unidade industrial arrancou pelas 15:00, através da leiloeira Avalibérica, com um preço base de 10 milhões de euros para a alienação da fábrica na sua totalidade.

Nesta primeira fase não foi apresentada qualquer proposta pelo valor definido, embora tenha sido licitada uma oferta que atingiu os 3,8 milhões de euros.

A proposta foi, contudo, recusada pela comissão de credores.

O processo avançou depois para uma segunda fase, que previa a venda separada dos bens imóveis e dos bens móveis da antiga unidade industrial.

Para os imóveis, colocados à venda por um valor base de 5,4 milhões de euros, foi apresentada uma proposta de 2,5 milhões de euros.

Já para os bens móveis, cujo valor base ascendia a 4,5 milhões de euros, a licitação terminou nos 1,2 milhões de euros.

Também estas propostas foram recusadas pela comissão de credores.

Perante a ausência de ofertas consideradas suficientes, o leilão avançou para uma terceira fase, destinada à venda dos ativos lote a lote.

Durante esta etapa foram apresentadas várias propostas para diferentes lotes, embora todas abaixo dos respetivos valores-base.

Face a essa situação, a comissão de credores interrompeu temporariamente os trabalhos para analisar as ofertas recebidas, tendo decidido que as propostas apresentadas serão reapreciadas posteriormente, em sede própria, cabendo então aos credores decidir sobre a eventual aceitação das ofertas ou a realização de um novo leilão.

Em declarações à Lusa, o administrador da insolvência, Jorge Calvete, reconheceu que o resultado do leilão ficou aquém das expectativas, uma vez que "não foram atingidos os valores pretendidos pela comissão de credores".

O responsável adiantou, contudo, que a melhor oferta apresentada na primeira fase, de 3,8 milhões de euros pela globalidade da unidade industrial, "poderá vir a ser reapreciada", uma vez que as propostas apresentadas na fase seguinte para os imóveis e para os bens móveis totalizaram apenas 3,7 milhões de euros.

Sobre a interrupção da terceira fase do leilão, explicou que, após as primeiras verbas colocadas à venda, se verificou que os valores oferecidos rondavam "cerca de 25%" dos preços-base. Segundo indicou, a continuação das licitações apontava para uma receita global inferior aos 1,2 milhões de euros oferecidos anteriormente pelo conjunto dos bens móveis.

Questionado sobre as dificuldades em encontrar compradores para os ativos da antiga fábrica, Jorge Calvete explicou que se devem à antiguidade dos equipamentos e à sua menor eficiência energética face às tecnologias atuais.

O administrador da insolvência considerou ainda que os apoios europeus disponíveis para novos investimentos empresariais tornam mais atrativa a aquisição de maquinaria nova em detrimento de equipamentos usados.

O responsável sublinhou que caberá à comissão de credores decidir o destino das propostas apresentadas e dos ativos da massa insolvente, observando que aquele órgão é composto maioritariamente por representantes dos trabalhadores.

Quanto à possibilidade de realização de um novo leilão, afirmou que essa decisão dependerá igualmente da comissão de credores, mas admitiu que os valores inicialmente definidos não estão a encontrar correspondência no mercado.

"Já se percebe que os valores de avaliação e pretendidos pelos trabalhadores não estão de acordo com o que efetivamente é o valor da unidade. Estamos longe", afirmou.

A antiga fábrica da Tupperware em Montalvo chegou a empregar cerca de 260 trabalhadores, tendo cessado a produção em janeiro de 2025.

A empresa foi declarada insolvente no mês seguinte, após a retirada das licenças de produção e comercialização da marca Tupperware em Portugal.

O complexo industrial integra um armazém composto por três edifícios de rés-do-chão e logradouro, um terreno rústico e máquinas e equipamentos destinados à injeção e transformação de plásticos.