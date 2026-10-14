Marcos Freitas, João Geraldo e Jieni Shao avançam no Europeu de ténis de mesa

Os portugueses Marcos Freitas e João Geraldo avançaram hoje para o quadro de 32 de masculinos do Europeu de ténis de mesa, em Ljubljana, fase para que se apurou igualmente Jieni Shao, em femininos.

Os três internacionais portugueses voltam a competir na quinta-feira na capital da Eslovénia, com o objetivo de alcançar os oitavos de final da competição, motivados para passar mais uma ronda.

Freitas, 12.º do ranking europeu, venceu o húngaro Csaba Andras (47.º) por 4-1, com os parciais de 6-11, 11-6, 11-5, 11-2 e 13-11. Geraldo, 18.º da hierarquia europeia, superou o turco Gorkem Ocal por 4-0 (11-9, 13-11, 11-4 e 11-7).

Tiago Apolónia, 40.º do ranking continental, terminou a participação na competição de singulares, ao perder por 4-0 (4-11, 7-11, 0-11 e 11-13) frente ao francês Alexis Lebrun, número dois da classificação europeia.

Na competição feminina, Jieni Shao, 14.ª do ranking europeu, registou vitória também expressiva sobre a norueguesa Martine Toftaker, 145.ª da hierarquia continental, por 4-0 (11-9, 11-4, 11-6 e 11-9).

Matilde Pinto, 58.ª do ranking europeu, esteve também em muito bom plano, apesar da derrota por 4-2 frente à francesa Prithika Pavade, nona da classificação continental.

A jovem internacional portuguesa deu excelente réplica a uma das principais atletas europeias - os resultados de 9-11, 11-9, 6-11, 9-11, 11-8 e 9-11 demonstram o equilíbrio e a competitividade da partida.

Fu Yu, 16.ª do ranking europeu, também terminou a participação na prova de singulares, depois de perder por 4-1 frente à eslovena Ana Tofant (145.º), com os parciais de 6-11, 8-11, 11-9, 8-11 e 8-11.

Nas competições de pares, Portugal encerrou a sua participação, com destaque para João Geraldo e Mariana Santa Comba, que alcançaram os quartos de final de pares mistos, sendo eliminados pelos suecos Kristian Karlsson e Christina Kallberg, por 3-0 (13-11, 11-7 e 11-2), terminando a competição entre as oito melhores duplas europeias.

Nos pares masculinos, Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram afastados nos oitavos de final pelos suecos Kristian Karlsson e Anton Kallberg, por 3-1 (9-11, 11-9, 8-11 e 13-15), e nos de pares femininos, Júlia Leal e Matilde Pinto também terminaram o percurso nos oitavos de final, depois da derrota por 3-0 (5-11, 8-11 e 5-11) frente à dupla formada por Mariia Tailakova e Elizabet Abraamian (AIN).

O Europeu prossegue na quinta-feira, com os três lusos ainda em prova na ronda de 32 de singulares: Jieni Shao, Marcos Freitas e João Geraldo.