Tiago Apolónia e Matilde Pinto no quadro principal do Europeu de ténis de mesa

Os portugueses Tiago Apolónia e Matilde Pinto qualificaram-se hoje para o quadro principal de singulares do Europeu Individual de ténis de mesa, com João Geraldo e Mariana Santa Comba a seguirem em frente nos pares mistos.

O olímpico Tiago Apolónia somou o segundo triunfo na fase de grupos preliminar, ao derrotar o croata Leon Benko, por 3-0, com os parciais de 11-7, 11-7 e 11-4, garantindo a entrada no quadro principal, para o qual tiveram entrada direta Marcos Freitas e João Geraldo.

Também o quadro de singulares femininos vai ter três portuguesas, com Matilde Pinto a juntar-se a Fu Yu e Jieni Shao, depois de vencer a bielorrussa Lizaveta Tsimashkova, por 3-0 (11-2, 11-4 e 11-4).

O jovem Tiago Abiodun não conseguiu chegar ao quadro principal, depois de ser derrotado pelo turco Gorkem Ocal, por 3-0 (11-5, 11-7 e 11-7), tal como o experiente João Monteiro, que perdeu com o austríaco Maciej Kolodziejczyk, por 3-1 (11-3, 11-6, 8-11 e 11-9).

No setor feminino, Júlia Leal, que perdeu com a neerlandesa Men Shuohan, por 3-1 (11-4, 11-8, 8-11 e 11-8), e Mariana Santa Comba, afastada pela espanhola Zhang Sofia-Xuan, por 3-1 (11-7, 13-15, 12-10 e 11-9), também falharam o acesso ao quadro principal.

No arranque do quadro principal de pares mistos, João Geraldo e Mariana Santa Comba asseguram a presença na segunda ronda, depois de vencerem os turcos Abdullah Yigenler e Ace Harac, por 3-1 (8-11, 11-9, 11-7 e 11-8), defrontando a seguir os sérvios Dimitrije Levajac e Izabela Lupulesku.

Na mesma fase, João Monteiro e Júlia Leal foram afastados pelos polacos Marek Badowski e Zuzanna Wielgos, por 3-0 (11-1, 15-13 e 12-10).