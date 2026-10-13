Conselho Superior de Defesa Nacional expressa agradecimento e louvor às Forças Armadas

O Conselho Superior de Defesa Nacional manifestou, esta terça-feira, 13 de Outubro, um agradecimento e louvor às Forças Armadas pelo papel que desempenham na sociedade portuguesa e na projecção de Portugal no mundo.

A decisão foi tomada por unanimidade durante uma reunião ordinária, realizada hoje, no Palácio de Belém, sob a presidência do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas.

De acordo com a nota informativa da Presidência da República, os trabalhos incluíram uma apreciação aprofundada da situação da defesa e segurança internacional, bem como um ponto de situação sobre as Forças Nacionais Destacadas.

A reunião contou com a participação do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto.