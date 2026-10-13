Prisão preventiva pelo crime de violência doméstica

O Comando Regional da Madeira da PSP, através da Esquadra Policial de Machico, comunica que, no passado dia 11 de Outubro “procedeu à detenção de um homem com 64 anos de idade indiciado pela prática do crime de violência doméstica. No decurso das diligências levadas a cabo, o suspeito foi localizado e intersectado através da ajuda de populares que presenciaram os factos e comunicaram a esta Polícia, momento em que foi detido em reputação de flagrante delito por aquele crime. O ora detido foi presente à Autoridade Judiciária competente tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a Prisão Preventiva.

Com esta ação, o Comando Regional da Madeira da PSP pretende dar continuidade à estratégia de prevenção e combate à criminalidade, promovendo assim o aumento do sentimento de segurança na população. Demonstrando, uma vez mais, que os Polícias assumem como desígnio essencial a salvaguarda da tranquilidade pública, empenhando-se de forma proativa e responsável na proteção do cidadão, garantindo o normal funcionamento do quotidiano social.”