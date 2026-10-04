Mesas eleitorais fecham no Brasil e começa contagem dos votos

As urnas fecharam hoje às 17:00 (21:00 em Lisboa) no Brasil, numas eleições gerais altamente polarizadas entre o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro.

No Brasil, a votação pode continuar em mesas de voto onde ainda haja pessoas na fila para votar depois da hora de encerramento.

O voto eletrónico permite uma contagem rápida nas eleições brasileiras: após o encerramento da votação, cada urna gera um boletim com os votos contabilizados, cujos dados são transmitidos à Justiça Eleitoral para serem somados.

Este processo permite acompanhar e acelerar os resultados na própria noite eleitoral, embora a conclusão da contagem dependa da receção dos dados de todas as secções de voto, incluindo as situadas em regiões remotas e no estrangeiro.

Como é habitual, Lula da Silva, de 80 anos, votou de manhã em São Bernardo do Campo, o seu berço político, na região metropolitana de São Paulo, na primeira volta do sufrágio que o pode levar à reeleição e ao quarto mandato (2002-2006, 2007-2011, 2022-2026).

Lula da Silva afirmou hoje que os eleitores escolhem entre o fortalecimento da democracia e a "barbárie".

"O povo vai ter de escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o positivismo e o negacionismo, entre o desenvolvimento e o atraso", disse Lula aos jornalistas, depois de votar na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo.

Antes, o senador e candidato a presidente do Brasil pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, votou no Rio de Janeiro, e disse esperar que os brasileiros deem o "seu voto de protesto" e ponham fim a uma "era do atraso".

Flávio compareceu no local de votação logo nos primeiros minutos da abertura das urnas e esteve acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro. Pousou para as televisões e fotógrafos, e fez o 22 com as mãos, o seu número nas urnas.

"Espero que os brasileiros e brasileiras saiam de casa hoje para poder mudar o Brasil para melhor. Que dê seu voto de protesto contra o Governo que está deixando um recorde de mulheres assassinadas, recorde de pessoas endividadas, recorde de impostos altos, recorde de violência por tudo quanto é lado", declarou.

Além de Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, disputam a Presidência Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Augusto Cury, Samara Martins, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta e Wilson Grassi.

Os mais de 158,7 milhões de eleitores puderam votar até às 17:00 de Brasília (21:00 em Lisboa) nas 563.910 urnas eletrónicas espalhadas por 5.571 cidades do país, além de 186 cidades no exterior, como Lisboa, Porto e Faro.

No estrangeiro, 918.876 pessoas estavam habilitadas a votar em 2026, mais de 134.000 destes recenseados em Portugal, o segundo contingente maior no estrangeiro, atrás dos Estados Unidos.

Além do Presidente e do vice-presidente, os brasileiros elegeram hoje 27 governadores e respetivos vice-governadores, 54 senadores, correspondentes a dois terços do Senado, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.

Caso nenhum dos candidatos presidenciais obtenha mais de 50% dos votos válidos, os dois mais votados voltam a enfrentar-se numa segunda volta em 25 de outubro.