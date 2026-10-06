Netanyahu declara apoio ao "amigo" Bolsonaro para a segunda volta

O primeiro-ministro israelita manifestou ontem o seu apoio ao candidato de direita Flávio Bolsonaro para a segunda volta das eleições no Brasil e afirmou a sua intenção de "restaurar" as boas relações entre os dois países.

"Parabéns, Flávio Bolsonaro, pela votação domingo e boa sorte na segunda volta. Espero restaurar a extraordinária amizade entre Israel e o Brasil", adiantou Benjamin Netanyahu citado num comunicado, no qual deseja ao seu "amigo" brasileiro uma "grande vitória" na segunda volta das eleições marcadas para 25 de outubro.

Da mesma forma, também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, manifestou a sua esperança de vitória "na decisiva etapa final", segundo outro comunicado publicado na sua conta no Facebook.

Na primeira volta das eleições presidenciais brasileiras, realizadas no domingo, o candidato Flávio Bolsonaro obteve 47,14% dos votos e o atual chefe de Estado, Lula da Silva, ficou com 45,03%.

As relações diplomáticas entre o Brasil e Israel são mínimas, depois de Israel ter declarado Lula da Silva `persona non grata´ por comparar a ofensiva contra Gaza ao Holocausto e classificá-la repetidamente como um "genocídio" contra o povo palestiniano.