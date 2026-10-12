Detido pai de menor preso por tiroteio num centro escolar em França

O pai do adolescente de 14 anos que hoje disparou contra professores num centro escolar no sudeste de França, causando ferimentos a duas pessoas, foi também detido, depois da polícia encontrar um arsenal de armas na sua casa.

A informação foi dada hoje pelo ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

A mãe do jovem também se encontra nas instalações policiais para ser interrogada, acrescentaram, entretanto, alguns meios de comunicação social.

Durante uma declaração à imprensa no instituto Joseph-Lakanal de Aubagne, nos arredores de Marselha, onde se deslocou acompanhado do ministro da Educação, Édouard Geffray, Laurent Nuñez garantiu que os primeiros elementos da investigação mostram que o jovem cometeu "um ato premeditado", ao mesmo tempo que pediu tempo para estabelecer o motivo e apontou que "todas as hipóteses permanecem em aberto".

O ministro garantiu que foram realizadas várias buscas, algumas ainda em curso, mas indicou que os interrogatórios, incluindo do menor, ainda não começaram, pelo que considerou prematuro lançar hipóteses sobre os motivos que o levaram a cometer esse ato criminoso.

O responsável político lembrou que a procuradora-adjunta de Marselha, Audrey Jouaneton, abriu uma investigação por "tentativa de homicídio", que foi confiada à brigada criminal, o que, disse, "mostra a gravidade dos factos".

"Há um trabalho em andamento (...) destinado a compreender como o jovem se encontrava na posse dessa arma", indicou o ministro, que não quis dar mais detalhes sobre o desenvolvimento da investigação.

Pouco antes, a procuradora tinha detalhado que os factos ocorreram por volta das 09:25, hora local (07:25 GMT), quando o aluno tirou a arma, um fuzil de caça de cartuchos, que tinha escondido no colégio num estojo de guitarra.

O jovem subiu ao primeiro andar do estabelecimento de ensino, onde disparou duas vezes em direção ao hall onde se encontravam o diretor e uma docente, que receberam impactos do tiroteio nas pernas, pelo que foram hospitalizados, embora as suas vidas não estejam em perigo.

Depois, o adolescente subiu ao segundo e último andar, onde disparou outro tiro, antes de entrar numa sala de aula ocupada por outros alunos e um professor, disparando novamente na direção do quadro negro.

Alguns alunos e outros professores sofreram pequenos impactos de chumbo que lhes causaram ferimentos ligeiros.

O procurador disse que o aluno não proferiu qualquer sentença e que foi neutralizado por um professor.