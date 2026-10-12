Israel atribuiu explosão no norte a munição não detonada do Hezbollah

O exército israelita atribuiu preliminarmente a explosão que ocorreu hoje no norte de Israel a uma munição de fragmentação não detonada do grupo xiita libanês Hezbollah, que causou a morte de um adolescente.

De acordo com uma avaliação preliminar do exército israelita destacada no local, citada num comunicado das forças armadas, o dispositivo teria sido a causa da explosão, embora o incidente continue a ser investigado.

O engenho explodiu quando um grupo de estudantes numa excursão passava pela área, perto da fronteira com o Líbano.

Um adolescente israelita de 15 anos morreu na explosão, mais três pessoas ficaram gravemente feridas e outras dez sofreram ferimentos ligeiros e moderados, segundo os dados mais recentes divulgados pelos serviços de emergência israelitas.

Os meios de comunicação israelitas noticiaram que os afetados são estudantes do ensino secundário acompanhados por professores, que faziam caminhadas na zona do Conselho da Alta Galileia, perto da cidade israelita de Neot Mordechai.

"Lamento profundamente a perda da família do jovem morto na explosão durante a excursão na fronteira norte e desejo uma recuperação rápida e completa para todos os feridos", disse o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, numa mensagem.

Segundo a nota do exército, soldados israelitas continuavam a operar na área para esclarecer o que aconteceu e verificar se existem outros engenhos não detonados.

O exército também divulgou imagens de soldados a trabalhar no local da explosão, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente.

Um helicóptero de resgate e helicópteros do exército israelita foram destacados para a área.

Após o incidente, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, indicou que estava em contacto com os serviços de emergência e com o ministro da Educação, Yoav Kish.