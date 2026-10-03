Israel visou responsável do Hamas num ataque em Gaza

O exército israelita afirmou hoje que o alvo de um ataque realizado esta madrugada em Gaza e que matou cinco pessoas era o responsável do Hamas Ali al-Amudi, que não consta entre as vítimas mortais.

"Durante a madrugada, as Forças de Defesa de Israel [FDI, o exército] e a Agência de Segurança de Israel [Shin Bet] levaram a cabo uma tentativa de eliminar o terrorista Ali Ahmed al-Amudi, vice-diretor do gabinete político do Hamas na Faixa de Gaza", refere um comunicado divulgado pelas forças armadas israelitas.

"O ataque foi realizado enquanto o terrorista estava num apartamento utilizado pela organização terrorista Hamas", acrescentou.

Al-Amudi é atualmente considerado a figura política mais importante do grupo islamita palestiniano Hamas dentro da Faixa de Gaza e o líder de facto do grupo terrorista no enclave.

Antes da guerra iniciada em outubro de 2023, liderou o departamento de informação e comunicação do Hamas, tendo depois assumido a vice-direção do gabinete político em Gaza e passado a ser responsável pela manutenção das capacidades do grupo no terreno.

O ataque aéreo israelita de hoje matou cinco pessoas, quatro das quais mulheres, ao atingir um prédio residencial da zona oeste da Cidade de Gaza, causando danos estruturais nos andares inferiores e originando um incêndio.

Além dos cinco mortos, seis pessoas ficaram feridas.