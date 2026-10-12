Élio Aveiro vence Madeira Backyard Ultra Extreme com 114 quilómetros

Élio Aveiro venceu a Madeira Backyard Ultra Extreme 2026, em Machico, ao completar 17 voltas, num total de 113,995 quilómetros e 5.389 metros de desnível positivo, numa edição marcada pela exigência do novo formato da prova.

Amílcar Fernandes terminou na condição de assistente, com 16 voltas, repetindo a distinção alcançada em Novembro de 2025. Os resultados evidenciam a dificuldade acrescida do percurso, que impôs aos participantes um desafio diferente daquele a que estavam habituados.

Élio Aveiro tinha como recorde pessoal 29 voltas, enquanto Amílcar Fernandes somava 33, marcas alcançadas em provas com características distintas. Em Machico, cada volta apresentava 317 metros de desnível positivo, num formato que exigia também autonomia total dos atletas.

Na competição feminina, Elena Vaseva voltou a ser a melhor, com 12 voltas, correspondentes a 80,467 quilómetros. A atleta tinha completado 29 voltas na edição inaugural, em 2025. Sara Rodrigues e Luísa Marujo terminaram ambas com 10 voltas.

A prova começou com um novo recorde nacional de participação na primeira volta: 110 atletas conseguiram completá-la, superando os 107 registados na Feirense Backyard Ultra 2026.

No entanto, a exigência do percurso ficou patente na progressão dos participantes. Dos 113 atletas que iniciaram a competição, apenas 22 completaram seis voltas, o equivalente a 19,5%. Nas duas edições anteriores, a taxa de permanência nesta fase tinha ultrapassado os 90%.

Organizada pelo Clube Escola do Estreito - Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de Machico e de várias entidades parceiras, a Madeira Backyard Ultra Extreme levou pela primeira vez este formato de corrida às ruas e encostas da cidade de Machico.