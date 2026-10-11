Nacional com várias alterações para o duelo com o Rio Ave
O treinador do Nacional, Alexandre Santos, promove cinco alterações no onze inicial para o encontro desta tarde, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a oitava jornada da I Liga.
Em comparação com a última partida, o técnico dos alvinegros aposta nas entradas de Daniel Júnior, Williams Kokolo, Kader Abdel, Danel Dongmo e Deivison, que rendem José Gomes, Daniel de la Cruz, Matheus Dias, Miguel Baeza e Obando.
Onze inicial do Nacional: Renato Marin, Daniel Júnior, Minkyu Song, Laabidi, Matchoi Djaló, Williams Kokolo, Kader Abdel, Danel Dongmo, Francisco Gonçalves, José Vítor (capitão) e Deivison.
No banco de suplentes estão ainda João Gonçalves, Daniel Cruz, Markus Jensen, Miguel Baeza, Allen Ayovi, Stavros Gavriel, Ivanildo Fernandes, Fernando Ortega e Joel Silva.
Do lado do Rio Ave, o onze inicial é composto por Vítor Hugo, Vrousai, Gustavo Mancha, Liavas, João Tomé, Sellouki, Ntoi, Bezerra, Miguel Patrício, Clemmensen e Blesa.
No banco de suplentes estão ainda: Ennio Gouw, Simon Valero, Ryan, Tamble, Petrasso, Medina, Roland Galcik, Tamás Nikitscher, Caike Valença, Antoine Wenck, Dario Spikic e Diogo Nascimento.