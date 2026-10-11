Zelensky exige fim de ataques russos para deixar de atacar refinarias

O Presidente da Ucrânia condicionou hoje o fim dos ataques contra refinarias da Rússia, exigido pelos Estados Unidos, à decisão de Moscovo de cessar os ataques contra as infraestruturas energéticas ucranianas.

"A Ucrânia estará disposta a cessar os ataques contra as refinarias de petróleo russas se a Rússia deixar de atingir as nossas infraestruturas energéticas", afirmou Volodymyr Zelensky, citado pela agência francesa AFP.

Zelensky, duramente criticado pelo Presidente Donald Trump por causa dos ataques contra as refinarias russas, disse que "qualquer medida de desescalada deve ser recíproca e acompanhada de garantias concretas".

A declaração do líder ucraniano segue-se à sugestão de Trump para que a Ucrânia mude de presidente, por considerar que Zelensky não quer fazer um acordo de paz com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Trump critica Zelensky e diz que Ucrânia precisa de um novo presidente Donald Trump criticou este sábado o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmando que é "hora da Ucrânia ter um novo presidente" para acabar a guerra com a Rússia, sublinhando que o Presidente russo, Vladimir Putin, quer a "resolução" do conflito.

Trump exigiu a Zelensky que parasse os ataques contra as refinarias russas e culpou a Ucrânia pela subida do preço do gasóleo, que afeta os Estados Unidos, onde se vão realizar eleições intercalares em novembro.

O Presidente norte-americano negociou com Putin na sexta-feira um acordo para o fornecimento de gasóleo russo aos Estados Unidos e aos mercados internacionais.