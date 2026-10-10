Ataque russo faz sete mortos em Zaporijia incluindo três crianças

Um ataque russo com bombas guiadas matou sete pessoas, incluindo três crianças, em Zaporijia, anunciaram hoje as autoridades da cidade do sudeste da Ucrânia.

"Há já sete mortos no ataque russo. Três deles são crianças", disse o chefe da Administração Militar Regional de Zaporijia, Mykhailo Semikin, citado pela agência de notícias Ukrinform.

Semikin disse que o ataque durante a noite causou também 10 feridos, dois dos quais estavam em estado grave.

Operações de busca e salvamento nos locais dos ataques estavam em curso para tentar encontrar pessoas presas entre os escombros, acrescentou a Ukrinform.

A polícia nacional disse que a Rússia atacou bairros residenciais da cidade com "cinco bombas aéreas guiadas", segundo a agência francesa AFP.