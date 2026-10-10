Governo recebe quatro propostas para estrada entre a Barreira e o Curral Velho

O concurso público para a construção de infra-estruturas de acesso e segurança entre o Caminho da Barreira e o Curral Velho, nas zonas altas de Santo António, no Funchal, recebeu quatro propostas. A empreitada, lançada em Julho pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, tem um preço-base de 8,39 milhões de euros, acrescido de IVA.

Segundo informação divulgada pelo Governo Regional, os valores das propostas apresentadas situam-se entre os 8,2 e os 8,8 milhões de euros. O júri já iniciou a respectiva análise e, após a conclusão dos procedimentos necessários, incluindo a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, a obra deverá estar em condições de avançar no início de 2027.

Ao concurso concorreram: a José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, em conjunto com a RIM – Engenharia e Construções, a Tecnovia Madeira – Sociedade de Empreitadas, a Socicorreia – Engenharia e a AFAVIAS – Engenharia e Construções.

A intervenção prevê a construção de uma estrada com cerca de 1.800 metros de extensão, ligando o Caminho da Barreira ao Curral Velho. O projecto integra um troço principal com 1.450 metros e uma ligação rodoviária ao Caminho da Barreira com aproximadamente 320 metros.

De acordo com a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, a nova via deverá beneficiar directamente "cerca de mil famílias" e melhorar "o acesso dos meios de proteção civil a esta área do concelho do Funchal".

Reservatório com capacidade para 1.250 metros cúbicos

De acordo com a tutela, esta estrada foi também projectada para funcionar como via corta-fogo e apoiar as operações de prevenção e combate aos incêndios florestais. O projecto inclui uma rede de incêndios, um reservatório de água com capacidade para 1.250 metros cúbicos e bocas de incêndio distribuídas ao longo do percurso, com intervalos de cerca de 120 metros.

Os trabalhos contemplam ainda movimentação de terras, execução de obras de arte, pavimentação e instalação de iluminação pública.

A empreitada integra a "estratégia do Governo Regional de reforço da prevenção e do combate aos incêndios florestais", tendo também em conta os riscos associados a movimentos de massa e aluviões.

"Com esta obra, o Governo Regional pretende dotar as zonas altas de Santo António de melhores infra-estruturas de acesso e segurança, criando condições para uma resposta mais rápida e eficaz dos meios de emergência e reforçando a proteção das populações, das habitações e da floresta", sustenta a nota.