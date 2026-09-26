Renato Veiga tranquilo e confiante para duelo com Haaland

O central Renato Veiga garantiu hoje que está confiante para o duelo de domingo com Erling Haaland, mas lembrou que a Noruega tem outros futebolistas com qualidade e que Portugal vai ter pela frente uma seleção difícil.

"É um avançado de topo, mas a Noruega também tem outros jogadores de topo. Temos de ter confiança no nosso trabalho. Defrontar o Haaland não me tira o sono. Há coisas mais importantes na vida", afirmou Renato Veiga.

O defesa de 23 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa no Ullevaal Stadion, em Oslo, um dia antes do duelo entre Noruega e Portugal, da segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

"Sinceramente, ainda não falei com o Rúben Dias [colega de equipa de Haaland no Manchester City] sobre ele. É um avançado de topo com várias qualidades, mas a Noruega também é. É uma equipa dinâmica, muito vertical e temos de estar focados no nosso trabalho para fazer um bom resultado", referiu Veiga.

O jogador do Villarreal, que conta com 19 internacionalizações e um golo pela seleção portuguesa, foi titular em todos os jogos do Mundial2026 e também atuou de inicio frente ao País de Gales, na estreia de Jorge Jesus.

"Não penso se já ganhei o lugar ou não na seleção ou se tenho outra importância. Não penso nisso. Estou sempre muito focado no presente e em dar sempre o melhor de mim. Essa é a minha maneira de ver as coisas", confessou.

Sobre os dias de trabalho com Jorge Jesus, Renato Veiga explicou que o novo selecionador tem ideias claras para a equipa e para fazer evoluir os jogadores, embora ressalvando que "há muito que trabalhar": "Estamos só no inicio".

Na primeira ronda da Liga das Nações, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus, Portugal venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo de João Félix.

Já a Noruega recebeu e bateu a Dinamarca, por 3-2, com um 'bis' de Haaland e com a participação dos benfiquistas Aursnes (titular) e Schjelderup (suplente utilizado).

Isto significa que as duas nações vão lutar pelo primeiro lugar no Estádio Ullevaal, recinto que celebra 100 anos, com capacidade para 28 mil espetadores e em que a Noruega leva um registo de três anos sem derrotas, nas últimas oito partidas oficiais disputadas.

O Noruega-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do francês François Letexier.

De acordo a imprensa norueguesa, os bilhetes para o jogo esgotaram em apenas duas horas.