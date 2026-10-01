Alunos da EB1/PE da Lombada exploram competências no 'Creactivity'

Os alunos dos 1.º e 2.º anos da EB1/PE da Lombada, Ponta do Sol, participaram, a 28 de Setembro, numa actividade do projecto itinerante 'Creactivity', promovido pela Fundação 'La Caixa', através do programa EduCaixa. Os alunos foram acompanhados pelos docentes Horácio e Cecília, que estiveram presentes ao longo de toda a experiência.

Instalado num autocarro especialmente adaptado, o 'Creactivity' é um laboratório móvel de experimentação e criatividade. Durante a sessão, os alunos tiveram oportunidade de explorar diferentes áreas, entre as quais Mecânica, Electricidade, Energia Eólica e Luz, recorrendo a engrenagens, mecanismos, tubos de vento e outros materiais e ferramentas.

A actividade, inspirada no movimento Tinkering, desafia as crianças a aprender através da experimentação, da construção e da resolução criativa de problemas. Ao longo da experiência, os alunos puderam imaginar soluções, testar ideias, reformular estratégias e partilhar descobertas com os colegas.

Com uma forte componente prática, lúdica e colaborativa, o projecto articula áreas como a Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, promovendo simultaneamente competências como a criatividade, o pensamento crítico, a autonomia, a cooperação e a capacidade de resolução de problemas.

Para os alunos da Escola da Lombada, esta foi uma tarde diferente, marcada pela curiosidade, pela descoberta e pela possibilidade de aprender fazendo. A participação no 'Creactivity' reforçou, assim, a aposta da escola em proporcionar experiências educativas inovadoras, diversificadas e significativas, capazes de estimular o gosto por aprender e de preparar os alunos para os desafios do século XXI. Rosa Luísa Gaspar, directora da EB1/PE da Lombada



