O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugurou esta tarde o Conjunto Habitacional Água de Pena II, junto ao cemitério da freguesia, num investimento de 5,2 milhões de euros a custos controlados.

O empreendimento disponibiliza 24 novos fogos, destinados a reforçar a oferta de habitação a preços acessíveis, com particular atenção aos jovens casais.

Na cerimónia, Albuquerque como habitações de “alta qualidade” e “bem construídas”. O presidente do Governo Regional deixou também uma palavra de reconhecimento ao empreiteiro responsável pela obra.

Albuquerque sublinhou que a aposta na habitação acessível não pretende substituir o mercado imobiliário, mas complementar a oferta existente, através da construção de novos empreendimentos e de soluções com rendas ajustadas aos rendimentos das famílias.

“O mercado imobiliário tem de continuar a funcionar e a crescer em função da procura”, afirmou, defendendo que a intervenção pública deve garantir alternativas para quem não consegue aceder às soluções existentes no mercado.

O chefe do Executivo madeirense anunciou ainda a intenção de dar continuidade ao programa de construção de habitação no concelho de Machico, destacando os jovens casais como um dos principais grupos a beneficiar desta política.

“Não estamos aqui só a prometer, estamos a fazer”, afirmou Miguel Albuquerque, apresentando a construção de habitação como uma medida concreta para responder às necessidades da população.