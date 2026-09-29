Mobilidade: A importância do papel individual no resultado colectivo

Há poucos dias, a Câmara Municipal do Funchal voltou à associar-se à Semana Europeia da Mobilidade, uma iniciativa lançada pela União Europeia, em 2002, e que visa promover a adopção de comportamentos de mobilidade que sejam, não só ambientalmente sustentáveis, mas também energeticamente eficientes, sobretudo no sentido da redução de emissões de poluentes, levando, por conseguinte, a uma melhor qualidade de vida.

Este ano o tema foi “Mobilidade para todos – Justiça entre gerações”, colocando em destaque a necessidade de garantir que pessoas de diferentes idades e com diferentes necessidades possam usufruir de formas de deslocação e de espaços urbanos mais acessíveis, seguros e sustentáveis.

Ou seja: reflectir a mobilidade numa perspetiva intergeracional, reconhecendo que crianças, jovens, adultos e seniores, apresentam diferentes necessidades na forma como se deslocam e utilizam o espaço público. Pretende-se, desta forma, incentivar soluções capazes de responder às necessidades das gerações atuais, contribuindo simultaneamente para um futuro mais sustentável.

Nesse sentido a Câmara Municipal do Funchal concretizou um alargado conjunto de actividades para todos os públicos, desde os mais jovens aos cidadãos seniores, sem esquecer a realização de uma importante conferência “O Futuro da Mobilidade Urbana no Funchal: Qual o Caminho a Seguir?”, que contou com a presença de um painel de especialistas que abordaram os desafios existentes na nossa cidade.

Por norma, a Semana Europeia da Mobilidade é também o momento em que as cidades introduzem ou testam medidas que visam melhorar a mobilidade, sempre vista numa perspectiva macro, integradora, inclusiva, e não apenas cingida aos fluxos de trânsito.

O Funchal tem dado importantes passos na promoção de uma melhor mobilidade e acessibilidades, designadamente com a implementação de medidas de acalmia do trânsito, acções dissuasoras do estacionamento irregular, implementação de corredores BUS, terminais de apoio aos transportes públicos, entre outras, tais como o processo, em curso, de modernização da rede semafórica do Funchal.

Estamos também a trabalhar para o futuro, nomeadamente com o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável que será fundamental para definir as políticas de mobilidade a curto, médio e longo prazo, interligando inovação tecnológica, inclusão, acessibilidade e eficiência energética, sem esquecer a sustentabilidade ambiental.

Mas para que o Funchal possa ultrapassar os desafios que enfrenta no que a mobilidade se refere, recordamos que esta é uma tarefa que só conseguimos juntos, sendo fundamental, nalgumas situações, comportamentos mais assertivos e cumpridores, nomeadamente no que concerne ao estacionamento irregular, bem como relembrarmos a importância do papel individual de cada cidadão no resultado colectivo pretendido.