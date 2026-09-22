Aguiar-Branco realça uma das figuras mais marcantes da música portuguesa
O presidente da Assembleia da República manifestou hoje profundo pesar pela morte de Jorge Palma, realçando que foi uma das figuras mais marcantes da música portuguesa que deixa uma marca indelével na cultura nacional.
"Um dia triste, muito triste, para a música portuguesa "
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, reagiu hoje à morte de Jorge Palma, ocorrida na segunda-feira à noite, afirmando que é "um dia triste - muito triste - para a música portuguesa e, claro, para todos os que o amavam".
Jorge Palma morreu na segunda-feira à noite, aos 76 anos, anunciou a família nas redes sociais, pedindo que o autor seja lembrado "pelas suas canções e palavras", agradecendo "toda a amizade demonstrada ao longo dos anos".
Na mensagem que publicou na página da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco escreve que Jorge Palma "foi uma das figuras mais marcantes da música portuguesa".
"Cantor, compositor e pianista, deixa uma marca indelével na cultura nacional. A sua obra atravessou gerações e continuará a fazer parte da vida dos portugueses. Jorge Palma partiu, mas a sua música fica", salienta o presidente do Parlamento na sua mensagem.
O presidente da Assembleia da República endereça depois sentidas condolências à família de Jorge Palma, aos amigos e a todos os que admiravam o seu trabalho.