Defesa dos EUA encomenda 16 helicópteros à Lockheed Martin para entrega imediata

O fabricante de helicópteros Sikorsky, filial da Lockheed Martin, recebeu uma encomenda do Exército dos EUA de 16 helicópteros, para entrega imediata, com o total a poder exceder uma centena "nos próximos anos", anunciou a empresa ontem em comunicado.

O montante do contrato não foi revelado, mas no orçamento do Departamento da Defesa para 2027, consultado pela AFP, um helicóptero destes está avaliado em um pouco menos do que 40 milhões de dólares.

O coronel Ryan Nesrsta, responsável pelo aprovisionamento com o 'dossier' específico dos helicópteros, afirmou no comunicado que este contrato permitiria "assegurar a manutenção das capacidades de helicópteros disponíveis, modernos e resistentes para o Exército e os nossos aliados".

Sublinhou ainda que este helicóptero constitui, "desde há muito, um elemento crucial" para as forças norte-americanas, "o que vai continuar no próximo meio século".

O Black Hawk, ao serviço desde 1979, é utilizado pelo Exército e a Guarda Nacional dos EUA, bem como por forças armadas de todo o mundo, em missões militares e de vigilância e socorro no caso de catástrofes.

Mais de cinco mil exemplares foram fornecidos a 36 Estados aliados dos EUA e já acumularam mais de 15 milhões de horas de voo, das quais cinco milhões em combate.