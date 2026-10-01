A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que são muitos os visitantes sem noção do perigo. Dezenas de turistas ignoram a passagem proibida no miradouro da Ponta do Pargo. Há quem avance para o abismo de chinelos, escorregue no percurso e só reconheça o risco depois de regressar.

Destaque, também, para Cristiano Ronaldo, que abandonou os trabalhos da Selecção Nacional que hoje joga frente à Dinamarca. "A seu tempo direi a verdade", apontou o craque madeirense nas redes sociais.

Nestas páginas, fique a saber que a assistência aos filhos sobe 20% e que o Funchal actualiza procedimentos. Sobre esta última notícia, adiantamos que a CMF elabora novo regulamento municipal de Edificação e Urbanismo que será desenvolvido em articulação com a revisão do PDM.

Governantes mostram serviço, é outra das notícias chamadas à primeira página, com os secretários regionais a darem corda aos sapatos, indiferentes a alegadas remodelações.

Estas e outras notícias poderá ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato papel, como e-paper. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!