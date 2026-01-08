ADN-Madeira pede transparência à CMF e critica aumento da taxa turística

O ADN-Madeira pediu à Câmara Municipal do Funchal (CMF) mais transparência sobre a utilização da taxa turística, questionando o destino dos cerca de 13 milhões de euros arrecadados no último ano.

De acordo com a nota enviada, o partido considera que, antes de propor um aumento da taxa, o município deveria esclarecer em que foram aplicados os recursos, nomeadamente se em melhorias urbanas, conservação ambiental ou promoção turística.

Consideramos que antes de pensar em subir a taxa, não seria mais sensato explicar o que foi feito com os cerca de 13 milhões de euros arrecadados no último ano? Até hoje, não existe relatório público que detalhe o destino dessa verba. Foram aplicados em quê? Melhorias na cidade? Conservação ambiental? Promoção turística? A população continua sem respostas, e a opacidade mina a confiança dos residentes e visitantes. Comunicado ADN-Madeira

O partido critica, ainda, a proposta de cobrar aos turistas pelo acesso a caminhadas nas serras, considerando esta medida uma “prisão disfarçada” e alertando que a multiplicação de taxas dispersas penaliza os visitantes.

Como alternativa, o ADN-Madeira sugere a cobrança de uma taxa única de 20 € à chegada, nos portos e aeroportos. Segundo o partido, esta abordagem "simplifica o processo", "garante equidade", "evita surpresas durante a estadia", "liberta o turista para usufruir a ilha sem restrições adicionais" e "reforça a transparência, porque a cobrança é clara e directa."