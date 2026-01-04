PSP alerta para incumprimento de regras em zonas vedadas na Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Regional da Madeira, alertou, através das redes sociais, para a existência de zonas devidamente sinalizadas e vedadas ao trânsito em vários pontos da ilha, devido ao risco de queda de pedras e derrocadas, reforçando que estas interdições visam exclusivamente a segurança de pessoas e bens.

Apesar da sinalização visível e das barreiras físicas colocadas no local, a PSP refere que continuam a registar-se situações em que alguns condutores ignoram os avisos, transpõem as zonas interditadas e, em casos mais graves, removem deliberadamente as barreiras, expondo-se a um perigo real e iminente.

A autoridade policial sublinha que as barreiras e sinais não são colocados "por acaso", alertando ainda que nem sempre é possível garantir a presença permanente de agentes ou de outras entidades responsáveis em todos os locais vedados.

Ultrapassar uma zona interditada pode resultar em ferimentos graves ou mesmo na perda de vidas humanas, lembra a PSP, que apela ao cumprimento rigoroso da sinalização existente e à adopção de comportamentos responsáveis por parte de todos os utentes da via pública.

“A segurança começa em cada um de nós”, reforça o Comando Regional da Madeira e salienta, ainda, que respeitar a sinalização é respeitar a própria vida e a dos outros, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a proteção da vida humana.