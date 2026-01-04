Ano Novo, PS Novo!

2026 será um ano politicamente calmo, marcado sobretudo pela eleição do nosso Presidente da República, uma escolha entre o politicamente seguro ou politicamente incerto.

Na Madeira, este ambiente sereno abre espaço para um novo ciclo no PS. Célia Pessegueiro é a pessoa certa para liderar este desafio: conhece profundamente o partido, tem capacidade, habilidade, experiência política e reúne a confiança de quase todos, incluindo a minha.

O passado não é para esquecer. Nem tudo foi mau e houve lições aprendidas. Há muita gente competente no PS e ninguém que venha por bem deve ser afastado, que venha para unir-se à nova liderança, não para ter o seu espaço, mas sim para dar espaço à nossa nova presidente. Não devem existir lugares cativos, nem hierarquias de importância. Se defendemos a igualdade de oportunidades, ela tem de existir também dentro do partido. Naturalmente haverá pessoas mais influentes, seja na política ou na sociedade, mas o novo PS deve ser aberto, inclusivo e disponível para acolher todos os que queiram contribuir de forma construtiva, sem alimentar egos ou ambições pessoais.

A responsabilidade do sucesso não recai apenas sobre a nossa presidente, é de todos aqueles que podem contribuir e que tenham a audácia e a coragem de o fazer, não no lançamento de uma carreira política ou como prémio de mérito passado, mas com vontade de afirmar o PS Madeira como um partido sério, responsável e de verdadeira alternativa democrática na nossa região.

É tempo de ir além da crítica fácil e do populismo que, infelizmente, tem ganho terreno na sociedade. É tempo de apresentar e defender ideias exequíveis que elevem a nossa qualidade de vida, que estimulem a economia e respondam aos desafios reais, indo além da onda do aumento da verba arrecadada de IMT, IMI e demais impostos, que são prova do aumento de custos, sobretudo da habitação, fale-se de soluções, de bons exemplos, de planeamento futuro, de melhor mobilidade, de melhor emprego, de mais oportunidades, de esperança para um verdadeiro Estado Social, com discussão séria sobre opções e prioridades para o alcançar.