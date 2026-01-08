Compromisso de entrada de 120 enfermeiros no SESARAM até Maio

A reunião entre os representantes da Ordem dos Enfermeiros e a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, que decorreu na manhã esta quinta-feira, foi, na leitura de Luís Filipe Barreira, "bastante positiva".

O bastonário destacou o que diz ser o compromisso da tutela com a admissão, até Maio, no Serviço de Saúde da Região (SESARAM), de 120 enfermeiros. Estes profissionais integram já a reserva de recrutamento criada com o concurso aberto no ano passado, quando foram contratados outro 80 profissionais.

Para aquele responsável, a contratação destes enfermeiros é "fundamental" para a "qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos". "Esta abertura das 120 vagas vem, no fundo, colmatar as lacunas e as dificuldades que temos em alguns serviços", salientou. Luís Filipe Barreira destaca, no conjunto de serviços mais afectados, a Rede de Cuidados Continuados, o Hospital Dr. João de Almada, o serviço de Ginecologia e o serviço de Imagiologia.

"Os enfermeiros estão em sobrecarga, estão em exaustão", nota o bastonário, evidenciando que, também por esse motivo, os enfermeiros desses mesmos serviços avançaram com um pedido de Excusa de Responsabilidade, quer junto da Ordem, quer junto do próprio SESARAM.

Esse pedido [de escusa de responsabilidade] deve ser entendido como um grito de alerta dos enfermeiros, que mostram não ter a disponibilidade necessária de recursos humanos para poderem assegurar o serviço com a qualidade e com a segurança que as pessoas merecem. Luís Filipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros

Mais demorada deverá ser a abertura de concurso para a categoria de enfermeiro especialista, pese embora muitos destes profissionais já estejam em condições de progredir na carreira, mas estão à mercê da realização do respectivo procedimento. Neste caso, o número de vagas é limitado, já que vigora um rácio de 25% do total dos enfermeiros que integram os quadros daquela empresa pública. Neste momento há margem para a contratação de 50 especialistas até atingir esse limite imposto por lei.

Todos estes assuntos foram, também, evidenciados por Micaela Freitas. No final do encontro, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil fez questão de notar que as carências reportadas já haviam sido elencadas pela tutela, que já tinha previsto formas de as colmatar.

No caso da admissão de enfermeiros a partir da bolsa de recrutamento, a governante reconheceu que o processo será mais célere e simples, mas no caso do concurso para enfermeiros especialistas, não foi apontado um prazo, embora tenha ficado o compromisso de a preparação do procedimento ainda este ano.

À parte estes assuntos, as altas clínicas foram também um tema abordado no encontro desta manhã, factor que contribui para a sobrecarga de trabalho para os enfermeiros e demais profissionais de saúde. Tando a secretária regional, como o bastonário evidenciaram a necessidade de serem encontradas soluções para esta problemática. Luís Filipe Barreira notou, nesse âmbito, o compromisso da tutela em encontrar estratégias, juntamente com a área social, para minimizar o seu impacto.