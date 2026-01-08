Bastonário leva carência de enfermeiros no SESARAM a reunião com a secretária regional
Problemas que afectam a classe serão debatidos com Micaela Freitas, de quem Luís Filipe Barreira espera ouvir respostas concretas e soluções para os constrangimentos que afectam estes profissionais
O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, está de visita à Madeira. Na agenda tem uma reunião, esta quinta-feira, com a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, com início marcado para as 10 horas.
Um dos temas em cima da mesa será a carência de enfermeiros no Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), aspecto que tem sido, repetidamente, apontando por vários representantes da classe, inclusive pelas estruturas sindicais.
Devido à falta de enfermeiros, vários profissionais de três serviços da Região, conforme revela a Ordem, têm apresentado escusas de responsabilidade, invocando exaustão profissional e baixas médicas, circunstância que a Ordem dos Enfermeiros considera preocupante e merecedora de resposta urgente. É essa resposta que Luís Filipe Barreira espera ouvir no decorrer da reunião que acontece hoje.
Além disso, durante o encontro será, igualmente, discutida a promessa ainda por concretizar relativa à abertura de um concurso para a admissão de 200 enfermeiros, "medida considerada essencial para reforçar as equipas e garantir a segurança dos cuidados prestados à população", no entender da Ordem.
Outro dos temas em análise deverá ser um abaixo-assinado apresentado por enfermeiros especialistas, que reclamam o não reconhecimento da respectiva categoria profissional, por tardar a abertura do respectivo concurso, apesar de reunirem os requisitos legais para o efeito.
Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira.
Agenda
09h30 - reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal.
15h00 - Marítimo visita a Escola B1/PE de Câmara de Lobos.
20h00 - Associação Musical e Cultural Xarabanda lança os sete volumes da obra ‘Música Tradicional Madeirense’, uma iniciativa que tem lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias.
Efemérides
1918 - O Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresenta as 14 medidas fundamentais para a paz mundial, entre os quais a criação da Sociedade das Nações.
1923 - A França começa a ocupação militar do Vale do Ruhr, na Alemanha.
1935 - Nasce o cantor norte-americano Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, em Tupelo, no Mississipi.
1959 - Fidel Castro, líder da revolução cubana, entra vitorioso em Havana.
1959 - Charles de Gaulle é proclamado Presidente da V República Francesa.
1978 - Richard Turner, destacado oposicionista do apartheid na África do Sul, é morto a tiro.
1986 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, determina o congelamento dos bens do governo líbio nos Estados Unidos.
1989 - A União Soviética (URSS) anuncia que vai começar a destruir as suas armas químicas.
2009 - O Governo altera o regulamento do recenseamento militar, que deixa de ser feito de forma presencial, mas que passa a estender ao sexo feminino a obrigatoriedade de presença no Dia da Defesa Nacional a partir de 2010.
2011 - Um ataque ocorrido no Arizona, Estados Unidos, atinge a tiro na cabeça a congressista democrata Gabrielle Giffords, de 40 anos, e causa seis mortos e 12 feridos.
2015 - No dia seguinte ao ataque ao semanário Charlie Hebdo, um polícia é assassinado nos arredores de Paris num tiroteio que os investigadores relacionaram com o ataque ao jornal. No mesmo dia, um homem armado faz reféns num supermercado judaico e quatro deles são mortos.
2016 - O Ministério da Educação decide aplicar provas de aferição no 2.º, no 5.º e no 8.º anos de escolaridade e manter a prova final no 9.º ano.
2019 - A ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado assinam um acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa que prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028.
2020 - Um Boeing 737 da companhia aérea Ukrainian International Airlines que descolava de Teerão com destino a Kiev, Ucrânia, despenha-se dois minutos após a descolagem nos arredores da capital iraniana. Morrem as 176 pessoas a bordo. O Irão nega durante vários dias a responsabilidade pelo acidente, mas acaba por admitir que o acidente foi causado por um míssil iraniano.
2021 - O Twitter suspende de forma permanente a conta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citando os riscos de "novo incitamento" à violência, dois dias depois de os seus apoiantes terem invadido o Capitólio.
2023 - Centenas de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadem a sede do Congresso Nacional numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Pensamento do dia
A vaidade prega partidas terríveis à nossa memória". Joseph Conrad (1857 - 1924), romancista inglês, de origem polaca.