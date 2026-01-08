Bastonário leva carência de enfermeiros no SESARAM a reunião com a secretária regional

O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, está de visita à Madeira. Na agenda tem uma reunião, esta quinta-feira, com a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, com início marcado para as 10 horas.

Um dos temas em cima da mesa será a carência de enfermeiros no Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), aspecto que tem sido, repetidamente, apontando por vários representantes da classe, inclusive pelas estruturas sindicais.

Devido à falta de enfermeiros, vários profissionais de três serviços da Região, conforme revela a Ordem, têm apresentado escusas de responsabilidade, invocando exaustão profissional e baixas médicas, circunstância que a Ordem dos Enfermeiros considera preocupante e merecedora de resposta urgente. É essa resposta que Luís Filipe Barreira espera ouvir no decorrer da reunião que acontece hoje.

Além disso, durante o encontro será, igualmente, discutida a promessa ainda por concretizar relativa à abertura de um concurso para a admissão de 200 enfermeiros, "medida considerada essencial para reforçar as equipas e garantir a segurança dos cuidados prestados à população", no entender da Ordem.

Outro dos temas em análise deverá ser um abaixo-assinado apresentado por enfermeiros especialistas, que reclamam o não reconhecimento da respectiva categoria profissional, por tardar a abertura do respectivo concurso, apesar de reunirem os requisitos legais para o efeito.

Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira.

Agenda

09h30 - reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal.

15h00 - Marítimo visita a Escola B1/PE de Câmara de Lobos.

20h00 - Associação Musical e Cultural Xarabanda lança os sete volumes da obra ‘Música Tradicional Madeirense’, uma iniciativa que tem lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Efemérides

1918 - O Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresenta as 14 medidas fundamentais para a paz mundial, entre os quais a criação da Sociedade das Nações.

1923 - A França começa a ocupação militar do Vale do Ruhr, na Alemanha.

1935 - Nasce o cantor norte-americano Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, em Tupelo, no Mississipi.

1959 - Fidel Castro, líder da revolução cubana, entra vitorioso em Havana.

Foto Arquivo

1959 - Charles de Gaulle é proclamado Presidente da V República Francesa.

1978 - Richard Turner, destacado oposicionista do apartheid na África do Sul, é morto a tiro.

1986 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, determina o congelamento dos bens do governo líbio nos Estados Unidos.

1989 - A União Soviética (URSS) anuncia que vai começar a destruir as suas armas químicas.

2009 - O Governo altera o regulamento do recenseamento militar, que deixa de ser feito de forma presencial, mas que passa a estender ao sexo feminino a obrigatoriedade de presença no Dia da Defesa Nacional a partir de 2010.

Assinalar do Dia da Defesa Nacional no RG3, no Funchal. , Foto Arquivo

2011 - Um ataque ocorrido no Arizona, Estados Unidos, atinge a tiro na cabeça a congressista democrata Gabrielle Giffords, de 40 anos, e causa seis mortos e 12 feridos.

2015 - No dia seguinte ao ataque ao semanário Charlie Hebdo, um polícia é assassinado nos arredores de Paris num tiroteio que os investigadores relacionaram com o ataque ao jornal. No mesmo dia, um homem armado faz reféns num supermercado judaico e quatro deles são mortos.

2016 - O Ministério da Educação decide aplicar provas de aferição no 2.º, no 5.º e no 8.º anos de escolaridade e manter a prova final no 9.º ano.

2019 - A ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado assinam um acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa que prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028.

Foto Arquivo

2020 - Um Boeing 737 da companhia aérea Ukrainian International Airlines que descolava de Teerão com destino a Kiev, Ucrânia, despenha-se dois minutos após a descolagem nos arredores da capital iraniana. Morrem as 176 pessoas a bordo. O Irão nega durante vários dias a responsabilidade pelo acidente, mas acaba por admitir que o acidente foi causado por um míssil iraniano.

2021 - O Twitter suspende de forma permanente a conta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citando os riscos de "novo incitamento" à violência, dois dias depois de os seus apoiantes terem invadido o Capitólio.

2023 - Centenas de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadem a sede do Congresso Nacional numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Foto Arquivo/DR

