Burlas com listas telefónicas faziam vítimas há 22 anos

As listas telefónicas continuam a existir em Portugal, mas em formato on-line. No entanto, há 22 anos, as listas telefónicas eram um objecto muito comum nas casas dos madeirenses. No entanto, houve quem se aproveitasse para realizar burlas.

O DIÁRIO foi alertado, em 2004, para a realização de uma burla por via telefónica. Os burlões contactavam pequenos negócios e paróquias, fazendo-se passar por responsáveis por listas telefónicas, pedindo avultados valores, dando conta de que o contacto telefónico constou de uma lista telefónica do ano anterior.

Houve quem caísse na esparrela e pagasse elevadas quantias para saldar uma dívida que, na verdade, nunca existiu. “Temos recebido, há vários meses, muitas reclamações e denúncias de comerciantes que têm sido contactados por empresas de listas telefónicas, no sentido de exigir o pagamento da inclusão dos seus nomes nas referidas listas”, afirmava Ana Cristina Tapadinhas, do Gabinete de Apoio ao Consumidor da Deco. A situação acabaria por ser denunciada à Procuradoria Geral da República.

“Estamos a pedir aos comerciantes e demais entidades lesadas que denunciem a burla à Procuradoria Geral da República ou que enviem a queixa para a própria DECO”, dava conta a responsável, apontando que o objectivo dos burlões parecia ser o de chegar ao maior número possível de pessoas.