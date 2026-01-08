Judiciária detém no Funchal um homem procurado por falsificação e burla no Cazaquistão

Um homem de 47 anos, estrangeiro, foi detido na passada quarta-feira, pela Polícia Judiciária, na sequência de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão, pela prática dos crimes de falsificação de documentos e de burla.

De acordo com a PJ, "os factos remontam ao ano de 2023 e estão em causa empréstimos concedidos por uma empresa que aquele detinha e que, através da falsificação de documentos, alterava a finalidade dos contratos de empréstimo, levando a que mais de 1.000 pessoas viessem a pagar juros superinflaccionados".

O detido poderá incorrer numa pena máxima de 10 anos de prisão, no seu país de origem.



O homem foi presente no Tribunal da Relação de Lisboa, extensão da Madeira, ficando a aguardar em prisão preventiva os ulteriores termos do processo de extradição.

