Coordenador da Nova Direita teme uma guerra civil na Venezuela

O partido Nova Direita alertou, esta tarde, através de comunicado, para o que pode acontecer na Venezuela depois da detenção do Nicolás Maduro, admitindo que teme um cenário de guerra civil, devido à influência de países como China, Rússia e Irão.

O coordenador regional desta força política, Paulo Azevedo, afirma que "os EUA e os restantes países aliados têm que estar atentos às reacções da Rússia, da China e do Irão por serem aliados e amigos de Maduro com interesse nas riquezas da Venezuela". "Estas três potências podem financiar através de outros as milícias que apoiam o Maduro, fornecendo armas para fins de uma guerra civil", refere. O mesmo porta-voz explica que se tal situação acontecer, "os EUA têm que estar preparados para dar resposta e travar uma guerra civil logo no primeiro momento, ou iremos ver muito sangue nas ruas de Venezuelanos inocentes".

"Portugal em especial tem que estar preparado para dar resposta na retirada dos portugueses (madeirenses) que lá vivem. Infelizmente temos que pensar em todos os cenários possíveis de forma que não prejudique os madeirenses, que sempre viveram e contribuíram na Madeira para o seu desenvolvimento", prossegue. "Acredito que este momento é dos mais esperados pela maioria do povo venezuelano que vive numa ditadura sem limites", remata.