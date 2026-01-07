Benfica e Sporting de Braga defrontam-se pela quinta vez nas 'meias' da Taça da Liga

O Benfica, detentor da Taça da Liga, e o Sporting de Braga defrontam-se hoje na segunda meia-final da competição, a partir das 20:00, depois da passagem do Vitória de Guimarães à final, também em Leiria, no sábado.

Os 'encarnados', que já ergueram o mais novo troféu do futebol português nacional em oito ocasiões, procuram a 10.ª presença no jogo decisivo, frente aos bracarenses, três vezes vencedores, que podem chegar à sua sexta final.

As duas equipas reencontram-se no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, apenas 11 dias depois do empate 2-2 no recinto dos minhotos, para a 16.ª jornada da I Liga, que deixou o treinador do Benfica, José Mourinho, convicto que tinha vencido, apesar da anulação do golo que daria a vitória.

O Benfica segue na terceira posição do campeonato, com 36 pontos, a 10 do líder FC Porto, enquanto o Sporting de Braga também empreende uma temporada algo aquém das possibilidades, ao ocupar o quinto posto, com 26, protagonizando atualmente uma série de três jogos sem vencer.

Benfica e Sporting de Braga medem forças pela sexta vez na competição -- a quinta a disputar uma vaga na final - com duas vitórias 'encarnadas', uma vitória bracarense e dois empates, um deles favorável aos minhotos na 'lotaria' dos penáltis --, num encontro que vai ser dirigido por João Pinheiro, da associação de Braga.

A segunda semifinal da 19.ª edição repete a da temporada passada, quando o emblema das 'águias', então sob o comando de Bruno Lage, derrotou por 3-0 os bracarenses, orientados por Carlos Carvalhal, para chegar à final, que venceriam, no desempate através de grandes penalidades, frente ao Sporting.

A final está marcada para sábado, também em Leiria, às 20:00.