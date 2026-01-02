Presidente do Marítimo conta 'segurar' principais jogadores em Janeiro

O presidente do Marítimo afirmou hoje que o emblema da II Liga portuguesa de futebol tem um "plantel muito forte", acrescentando que apenas sairá algum jogador no mercado de janeiro caso surja uma proposta irrecusável.

"Se, por acaso, algum jogador tiver que sair, que eu espero bem que não, esperemos, então, que se colmate essa saída com uma entrada [de um jogador] que venha melhorar", revelou Carlos André Gomes, em entrevista aos meios de comunicação da formação madeirense.

Em declarações no programa de rádio 'Marítimo na TSF', André Gomes salientou os 5,5 milhões de euros (ME) que o clube encaixou em vendas durante o seu mandato, que permitem fazer face à "perda de receita" decorrente da participação no segundo escalão.

O Marítimo disputa a II Liga portuguesa de futebol pelo terceiro ano consecutivo e, ao fim de 16 jornadas, lidera a competição, com 33 pontos, mais quatro do que o Sporting B, segundo, com menos um jogo.

Ainda assim, o dirigente, de 55 anos, lembra que a II Liga é "extremamente competitiva", sendo que a equipa vai continuar apenas a pensar "jogo a jogo" até ao fim do campeonato.

"É fundamental que quem entre para disputar a II Liga tenha a consciência que, quando entra num jogo, é para deixar tudo em campo", notou.

Eleito presidente em novembro de 2023, André Gomes revelou ainda que planeia fazer uma "revisão estatutária" até ao final do mandato, que termina em 2027, num processo que, diz, vai exigir muito trabalho.

"É algo complexo, que implica custos elevados, porque nós não queremos mexer só por mexer. Nós queremos fazer uma revisão completa", explicou.