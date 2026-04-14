Pedro Proença lamenta morte de Vicente Lucas e lembra histórico Mundial de 1966

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, lamentou hoje a morte do ex-internacional luso Vicente Lucas, aos 90 anos, lembrando o seu percurso na seleção nacional, em especial no histórico Mundial de 1966, e no Belenenses.

"Foi com enorme consternação que recebemos a notícia da morte de Vicente Lucas. Figura incontornável do CF Os Belenenses, ficará na história como um dos Magriços, seleção que chegou ao terceiro lugar do Campeonato do Mundo de 1966", referiu Pedro Proença, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O ex-internacional português Vicente Lucas, que contribuiu para o histórico terceiro lugar da seleção nacional no Mundial1966, morreu hoje aos 90 anos, anunciaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Belenenses, único clube da carreira do defesa central.

Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, quatro das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.

"Parte um dos nossos heróis, mas o legado de Vicente Lucas ficará na eternidade. À família e amigos de Vicente Lucas, em particular à Direção do CF Os Belenenses e seus adeptos, enviamos, em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, as mais sentidas condolências", concluiu.