Recolhidas 6,3 toneladas de lixo em apenas um dia no Funchal

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF) acolheu, esta sexta-feira, a cerimónia de entrega de prémios e certificados da campanha 'Clean Up the World – Limpar o Funchal do Mar à Serra', iniciativa que permitiu retirar 6,3 toneladas de resíduos de vários pontos da cidade numa única acção de limpeza.

Neste evento, que marcou o encerramento da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2025, que decorreu sob o lema 'Liga o Valor Desliga o Resíduo', a vereadora Paula Jardim Duarte reconheceu o esforço da comunidade na campanha de limpeza realizada a 22 de Outubro, que mobilizou o número recorde de 1.225 voluntários de diversas entidades públicas e privadas.

Além dos certificados de participação, foram ainda entregues os prémios aos vencedores do 4.º Desafio de Expressão Plástica associado à iniciativa, que contou com a participação de 18 instituições.

A vereadora do Ambiente destacou que a criatividade não tem limites. "O desafio de transformar o que é considerado lixo em verdadeira arte mostrou não só o imenso talento, mas também a elevadíssima consciência ambiental dos nossos jovens e participantes", sublinhou, acrescentando que prova que a campanha 'World CleanUp Day' vai muito além da simples limpeza. "É uma verdadeira celebração da arte, da cultura e, acima de tudo, da sustentabilidade".

Na sua intervenção, Paula Jardim Duarte fez também um apelo directo aos munícipes no sentido do compromisso de todos para uma melhor limpeza do Funchal, lembrando ainda a importância das escolas, entidades públicas e privadas.

A CMF dinamizou diversas iniciativas durante a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que decorreu entre 24 a 28 de novembro, promovendo a gestão sustentável de recursos e práticas ambientalmente responsáveis, reiterando o seu compromisso com a educação e a sensibilização ambiental.