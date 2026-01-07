O que nunca nos ensinaram sobre dinheiro em palestra gratuita na Ponta do Sol

No próximo 21 de Janeiro de 2026, pelas 19 horas, o Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, acolhe a palestra gratuita “Finanças com Propósito – O Manual que Nunca nos Ensinaram”, ministrada por Elma Rodrigues, consultora de Finanças Pessoais.

A sessão tem como objctivo "despertar consciências e introduzir conceitos-chave de gestão financeira", abordando de forma prática e acessível temas essenciais para uma gestão equilibrada do orçamento pessoal e familiar. Ao longo da palestra, os participantes serão incentivados a reflectir sobre hábitos financeiros, tomada de decisões conscientes e planeamento sustentável, contribuindo para um maior bem-estar económico e qualidade de vida.

Esta iniciativa pretende apoiar os cidadãos no desenvolvimento de competências financeiras fundamentais, muitas vezes ausentes do percurso educativo formal, assumindo-se como uma resposta às necessidades actuais das famílias e indivíduos, num contexto económico cada vez mais exigente.

A palestra é promovida pela ACAPORAMA, em parceria com a Casa do Povo da Ponta do Sol e com o Polo de Emprego da Ponta do Sol, tendo como público-alvo prioritário a população desempregada, mas está aberta ao público em geral.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, que poderá ser efectuada através dos contactos 291 761 460 ou 924 299 105, ou ainda pelo endereço de correio electrónico [email protected]/ [email protected].