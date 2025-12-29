Câmara aumenta apoio ao 'Ponta do Sol Cup' que passa para 15,5 mil euros

A Câmara Municipal da Ponta do Sol vai aumentar em 5,5% o apoio financeiro ao torneio infantil 'Ponta do Sol Cup' no próximo ano, um evento organizado pela Associação Desportiva Pontassolense, chegando a verba aos 15,5 mil euros.

Essa foi uma das deliberações tomadas na reunião de Câmara que decorre na manhã desta segunda-feira, entre outras medidas de apoio ao desporto, à educação e ao associativismo.

Rui Marques sublinhou a importância estratégica do torneio para o concelho, afirmando que "o Ponta do Sol Cup é uma manifestação desportiva de enorme relevância para os jovens do nosso concelho, permitindo-lhes não só a prática desportiva organizada, mas também o contacto com jovens de outras regiões do país e do estrangeiro". O autarca destacou ainda o facto de se tratar "do primeiro evento desta dimensão a realizar-se na Região em 2026, o que reforça a projecção do concelho a nível regional, nacional e internacional". O autarca não deixa de notar, igualmente, o impacto deste torneio na dinamização da economia local.

No mesmo encontro foi, igualmente, aprovada a atribuição de Prémios de Mérito Académico e Cívico aos alunos dos vários níveis de ensino que frequentam a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, no valor individual de 150 euros. Conforme salientou o autarca no comunicado enviado às redacções, "pela primeira vez a autarquia passa a premiar todos os ciclos de ensino e também os cursos profissionais, reforçando o reconhecimento do mérito académico e cívico" dos seus jovens.

No que toca a apoios financeiros, nota, ainda, para a aprovação da verba de 4.250 euros a atribuir à A.R.T.M. – Associação Regional de Triatlo da Madeira, destinado às despesas de organização, policiamento e apoio logístico de várias competições que terão lugar no concelho, no mês de Maio.

Durante o período antes da ordem de trabalhos, Rui Marques esclareceu a oposição relativamente à situação do Bar da Praia, localizado na vila da Ponta do Sol, apresentando documentação que comprova a existência de um acordo de pagamento celebrado em 2013, durante a sua primeira passagem pela Câmara da Ponta do Sol. Este esclarecimento procurou, refere o comunicado, dar resposta à oposição, "que alegava que os serviços camarários não tinham conhecimento de qualquer acordo de regularização da dívida".

O presidente da autarquia considerou "uma tentativa recorrente de criar uma narrativa de suspeição e de má governação que não corresponde à realidade dos factos", esperando que a oposição “abandone uma postura de confronto estéril e passe a assumir um papel verdadeiramente construtivo, contribuindo com propostas e soluções concretas para o desenvolvimento do concelho".