Pousada da Juventude recebe workshop sobre Ensino Explícito da Compreensão da Leitura

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove no próximo dia 6 de Fevereiro "o workshop 'Ensino Explícito da Compreensão da Leitura', que terá lugar na Pousada da Juventude do Funchal, entre as 15h30 e as 18h30".

De acordo com a organização, o workshop é "dirigido a profissionais da educação e da saúde", uma vez que "este encontro pretende reforçar a importância da compreensão leitora como pilar fundamental da aprendizagem, do sucesso escolar e do desenvolvimento global da criança". E acrescenta: "Num contexto em que muitas crianças conseguem ler, mas revelam dificuldades em compreender o que leem, torna-se essencial investir em estratégias de ensino que vão para além da descodificação, promovendo uma leitura com significado."

O evento é "dinamizado por Ana Marques, Terapeuta da Fala, e Tânia Fernandes, Docente Especializada, que irão articular uma abordagem clínico-linguística e pedagógico-didáctica, proporcionando aos participantes ferramentas práticas e fundamentadas para a promoção da compreensão leitora em diferentes contextos educativos", explica uma nota de imprensa.

Desse modo, "investir na compreensão leitora é investir na capacidade das crianças pensarem, interpretarem e construírem conhecimento, competências essenciais para a vida académica, social e profissional", entendem.

Este workshop "integra-se na missão do CRESCER de promover práticas baseadas em evidência científica e de fortalecer a articulação entre profissionais da educação, da saúde e da intervenção comunitária", acrescenta.

Para mais informações e se inscrever contacte este email: [email protected]. As inscrições já se encontram abertas, com um valor de participação de 30 euros, sendo aplicado um desconto especial aos associados da Associação Nacional de Professores (ANP).