Mariusky Spínola destaca a importância das famílias de acolhimento

Na Madeira há 17 famílias de acolhimento e um número reduzido de crianças e jovens colocados em ambiente familiar. Em todo o país, serão cerca de 450 as famílias de acolhimento que recebem 420 crianças, um número muito reduzido face a uma necessidade de acolhimento de cerca de 6.000 crianças e jovens.

A Madeira tem uma das maiores taxas de acolhimento, representando cerca de 20% do total nacional mas, como destacou Mariusky Spínola, são necessárias mais famílias de acolhimento.

A deputada do JPP destacou a importância de garantir um ambiente familiar saudável a crianças e jovens que não o conseguem ter nas suas famílias.