Imprensa nacional destaca declaração de inocência de Maduro

Público:

- "Caixa terá deixado prescrever dívida de quase 30 milhões da Heliportugal"

- "Venezuela. Mundo reage, Maduro diz-se inocente e EUA reforçam ideias expansionistas"

- "Ruben Amorim. A roda gigante do Manchester United fez cair mais um treinador"

- "Feira de Tecnologia. A IA está mais física e permite poupar até um dia de trabalho por semana"

- "Reportagem. Presidenciais: Marques Mendes insiste no voto útil e Seguro faz mira a Ventura"

- "Saúde. Marcelo admite promulgar diplomas após alterações"

- "Entrevista. 'O turismo é como um vício', mas há cidades que ainda não aprenderam com isso. Greg Clark é autor de dez livros e 100 relatórios sobre cidades"

- "Água. Tempestades enchem maioria das albufeiras nacionais"

- "França. Dez pessoas condenadas por assédio 'online' a Brigitte Macron"

- "Certificados de Aforro. Mudanças dão três anos para evitar perda de juros"

- "Streaming. A TV do futuro não está só na Netflix: YouTube será rei em 2026"

Correio da Manhã:

- "Crime brutal na Amadora. Mata ama e inventa amiga"

- "Maduro ouvido por juiz em Nova Iorque. 'Sou um homem decente'"

- "Grandes fortunas portuguesas ganham 2,3 mil milhões na bolsa"

- "Caos na saúde. Mais de cinco mil doentes nas urgências"

- "Sai do Man. United. Amorim despedido recebe metade de Mourinho"

- "Sporting-V. Guimarães. 'jogadores querem acrescentar história'"

- "Extremo do Rio Ave. Benfica quer já André Luiz"

- "Carro cai ao rio Vouga. Estudante de 18 anos morre em despiste"

- "Erosão. Mar ameaça dois quilómetros de costa no Algarve"

- "Braga. Dona de café ferida ao travar ladrão"

Jornal de Notícias:

- "Luta renhida para Belém entre cinco candidatos. António José Seguro 19,3%. Gouveia e Melo 19,2%. André Ventura 18,9%. Cotrim Figueiredo 18%. Marques Mendes 15,4%"

- "[Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro:] 'Não sou culpado, sou um homem decente'"

- "FC Porto. 'Recordes a meio da época não dão troféus'. Em entrevista, Farioli emociona-se ao falar de Jorge Costa"

- "Dragões fecham acordo com jovem extremo polaco de 17 anos"

- "Preço da botija de gás disparou nos últimos anos"

- "Manchester United. O sonho virou um pesadelo e Ruben Amorim foi despedido"

- "Investigação. Tecnologia com marca do Porto lidera nas patentes"

- "Braga. Rendas altas e negócios 'online' ameaçam comércio de rua"

- "Amadora. 'Babysitter' assassinada com bloco de cimento"

Diário de Notícias:

- "Venezuela. Maduro declara-se inocente e 'prisioneiro de guerra' perante juiz em Nova Iorque"

- "Mulheres recebem pensões 23% inferiores às dos homens"

- "Presidenciais. Esquerda rejeita desistir em prol de Seguro e vai mesmo até ao fim"

- "José Gardeazabal: 'Vejo a minha literatura como um animal de duas pernas, a perna do pensamento e a perna da ironia'"

- "Manchester. Como o United perdeu Ruben Amorim muito antes de o despedir"

- "Habitação. PS admite endividamento municipal para construir"

- "Aviação. Bruxelas dá mais seis meses à TAP para vender Cateringpor e 'handling'"

- "Ucrânia. EUA participam em reunião da Coligação dos Dispostos que discutirá garantias de segurança"

- "Luminárias. Dono de animal eletrocutado no Parque das Nações exige indemnização e relatórios"

Negócios:

- "Petróleo é a nova arma do poder dos EUA sobre o mundo"

- "Do top 20 à irrelevância: o declínio das relações entre Portugal e a Venezuela"

- "Empresas veem 'impacto limitado', mas instabilidade global é algo que 'não vai ajudar'"

- "Cadastro simplificado deixa de ser gratuito"

- "Bloqueio de terminais rodoviários leva Executivo a admitir rever lei"

- "Radar África. Sucessão de Lourenço vai ser relançada"

- "Estado garante um quarto dos créditos para a casa"

- "SIC dá prémio para travar reembolso de obrigações"

O Jornal Económico:

- "[Primeira-ministra da Dinamarca, Mette Fredriksen:] Ameaça à Gronelândia é para 'levar a sério'"

- "[Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro:] 'Eu sou inocente. Não sou culpado de nada'"

- "Investidores apostam em empresas de armas"

- "Estados Unidos na ONU: intervenção militar foi 'operação policial'"

- "O dia em que Trump criou o seu império de petróleo"

- "Setor. Vinho quer exportar mil milhões já este ano"

- "João Mello Franco vai ser o novo CEO da SIBS"

- "Banco de Portugal aumenta requisito de capital do Novobanco"

- "Aldi segue tendência e promove produtos de marca própria"

O Jogo:

- "Sem filtros. Entrevista exclusiva. Farioli faz balanço da primeira volta, emociona-se a falar do Bicho e responde a tudo"

- "Acordo fechado por Pietuszewski"

- "Thiago Silva encantado na Invicta: 'Vim para somar'"

- "Taça da Liga. Sporting-V. Guimarães. Primeiro assalto. Meias-finais arrancam com jogo quente"

- "Rui Borges: 'Vitória foi a única equipa a bater o FC Porto'"

- "Luís Pinto: 'A nossa forma de estar é ganhar ou ganhar'"

- "Benfica. Alex Amorim alvo para o verão. Médio do Alverca agrada às águias"

- "Novos contactos por Lorenzo Lucca"

- "Braga. Lagerbielke volta para meter ordem. Sueco pode devolver alicerces defensivos"

- "Reportagem. O sucesso português na África do Sul. Miguel Cardoso, Nuno Santos e Reisinho a brilhar"

- "Inglaterra. Amorim sai sem glória. Despedido do Man. United"

A Bola:

- "Taça da Liga. Meias-finais. Sporting-V. Guimarães. Ambição ilimitada. Leão determinado apesar das 10 baixas"

- "Rui Borges: 'Jogadores estão focados e percebem que é a disputa de um título'"

- "Luís Guilherme integra comitiva. Matheus Reis faz dupla com Quaresma e Maxi Araújo recua para lateral-esquerdo"

- "Luís Pinto: 'Entrar com coragem para ganhar'"

- "Benfiquista Leandro Santos é reforço"

- "Inglaterra. Ruben Amorim despedido. Treinador foi do sonho ao pesadelo no Man. United. Vai receber 11 milhões de euros de indemnização"

- "Benfica. Lucca é fã de Ibrahimovic: 'Sou tão alto como ele e tento imitá-lo'"

- "Benfica District entra na fase de licenciamento"

- "FC Porto. Pietuszewski por três anos. Extremo polaco custa Euro10 milhões e junta-se aos dragões no Algarve"

- "'Não sinto que haja celebração antecipada'. Farioli entende adeptos, mas diz que não há razões para festejos antes de tempo"

Record:

- "Sporting. Pouco barulho. Borges pede silêncio sobre arbitragem e aponta à Allianz Cup"

- "Benfica.Extremo do Saint-Etienne Davitashvili é plano B"

- "FC Porto. 'O VAR é ferramenta para julgar os árbitros', Farioli comenta polémicas"

- "FC Porto. Pietuszewski garantido. Extremo custa 10 MEuro e assina por 3 épocas"

- "Inglaterra. Amorim despedido. Após 14 meses de pesadelo no Manchester United"