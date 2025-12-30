Nuno Maciel destaca "qualidade e inovação" do artesanato regional

Nuno Maciel afirmou, hoje, que o artesanato madeirense continua a registar uma elevada procura e interesse, sobretudo pela qualidade que apresenta, mas também pela inovação cada vez mais presente, que tem vindo a cativar novos públicos.

O secretário regional de Agricultura e Pescas visitou o stand do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), presente na Placa Central. “O IVBAM realiza durante todo o ano várias acções com vista a dinamizar o nosso artesanato e valorizar o trabalho dos artesãos. Acima de tudo queremos preservar os nossos ofícios e promover a nossa identidade cultural”, referiu o governante que, durante esta visita, pôde constatar que as vendas estão a correr bem segundo os próprios expositores presentes neste espaço.

Para Nuno Maciel, "este Este stand é também um convite para que os madeirenses possam saber o que de melhor se faz na Região ao nível do artesanato onde existem produtos singulares com muita qualidade e inovação".

O stand do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, na Placa Central, está a funcionar sob o mote 'Neste Natal ofereça Artesanato da Madeira', assumindo-se como uma montra das artes identitárias da cultura regional, numa época do ano em que estas ganham especial atenção e visibilidade junto do público residente e visitante.

Os visitantes podem encontrar várias artes como a cerâmica, a tanoaria e elementos trabalhados em palha, madeira e pedra, entre outras expressões artesanais, proporcionando momentos de contacto direto com os artesãos e com os respetivos processos de produção.

O espaço está em funcionamento até dia 7 de Janeiro, numa dinâmica que integra um conjunto de semanas temáticas, com o intuito de disponibilizar uma mostra diferenciada do Artesanato Regional a todos os visitantes. Decorrem ainda mais três turnos com artesãos das artes de trabalhar as madeiras, a lã, a pedra e a renda. Desta forma, de 29 de Dezembro a 4 de Janeiro o destaque é a madeira, o metal e a pedra e, para encerrar, 5 a 7 de Janeiro, diversas artes e ofícios tradicionais da Madeira.

Num formato rotativo, o Stand conta até dia 7 de Janeiro com 35 artesãos reconhecidos, que agrupados de acordo com as suas artes e ofícios, permanecem durante três dias seguidos, de forma a promover a visibilidade de cada grupo.

O pavilhão funciona diariamente, à excepção do primeiro dia do ano de 2026, entre as 10h e as 19 horas.