A importância do Indexante dos Apoios Sociais na protecção social

Em 2026, o IAS tem o valor de 537,13 euros, de acordo com a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice de Preços no Consumidor (IPC), que estabelece o valor da inflação. Este valor é decisivo para milhões de beneficiários, porque serve de base ao cálculo de dezenas de prestações sociais pagas pela Segurança Social.

Fique a conhecer nesta rubrica mais alguns dados sobre esta matéria.

Quando o IAS sobe, conforme nos explica o Doutor Finanças, sobem também os montantes mínimos, os limites de acesso e, em vários casos, o número de famílias abrangidas. Este indexante funciona como o ‘ponto zero’ da protecção social.

O que é o IAS e porque determina tantos apoios sociais?

O Indexante dos Apoios Sociais (IAS) foi criado em 2006 para substituir o salário mínimo como referência no cálculo das prestações da Segurança Social. A mudança trouxe maior estabilidade ao sistema e evitou que cada actualização do salário mínimo tivesse impacto directo e imediato em dezenas de apoios sociais.

Na prática, o IAS define valores mínimos, tectos máximos e critérios de elegibilidade. É usado no desemprego, no RSI, nas pensões sociais, nos apoios à infância, na doença, na parentalidade e até nas contribuições dos trabalhadores independentes. Quando o IAS sobe, o rendimento de quem depende destes apoios tende a melhorar.

Qual é o valor do IAS 2026?

O IAS é o Indexante dos Apoios Sociais, referência usada pelo Estado para calcular dezenas de prestações da Segurança Social. Para 2026, o valor estimado é 537,13 euros.

Que prestações sociais dependem do IAS?

Existem dezenas de apoios que utilizam o IAS como referência. Entre eles estão o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, o RSI, o abono de família, a pensão social, o Complemento Solidário para Idosos, subsídios de doença e parentalidade, apoios à habitação e a contribuição mínima dos trabalhadores independentes. O IAS determina limites, escalões e valores mínimos atribuídos.

Como calcular o subsídio de desemprego em 2026?

O subsídio de desemprego corresponde a 65% da remuneração média dos últimos 12 meses, dividida por 30 dias. Para 2026, o valor mínimo previsto é 349,13 euros (65% de 1 IAS) e o valor máximo é 1.342,83 euros, equivalente a 2,5 IAS.

O abono de família vai aumentar em 2026?

Sim. Os escalões do abono de família são definidos em múltiplos do IAS. Por isso, a subida para 537,13 euros tem impacto directo no número de famílias elegíveis e no valor das prestações. Um IAS mais elevado pode mover agregados para escalões mais favoráveis ou permitir que famílias que estavam ligeiramente acima do limite passem a ter direito ao apoio.

O IAS afecta o valor das pensões?

Afecta as pensões mínimas e, sobretudo, a pensão social, cujo valor corresponde exatamente a 1 IAS. Em 2026, o valor previsto passa para 537,13 euros, reforçando o rendimento de idosos com pouca ou nenhuma carreira contributiva. O IAS influencia também critérios de acesso ao Complemento Solidário para Idosos. A actualização anual garante protecção aos beneficiários mais vulneráveis.

Como pedir prestações sociais na Segurança Social Directa?

Os pedidos são feitos online, através da Segurança Social Directa. O utilizador deve autenticar-se, seleccionar o apoio, preencher o formulário e anexar documentos como comprovativos de rendimentos ou composição do agregado. Depois de submetido, o processo pode ser acompanhado na área pessoal.

Quando entra em vigor o novo valor do IAS?

A Portaria que define o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) para 2026 é a Portaria n.º 480-A/2025/1, de 30 de Dezembro, que fixou o valor do IAS em € 537,13, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2026.