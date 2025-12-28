Élio Martins já não é treinador de Machico

A Associação Desportiva de Machico anunciou hoje, através de comunicado, a saída de Élio Martins do comando técnico da equipa sénior de futebol que compete no Campeonato de Portugal.

Eis, na íntegra, o comunicado:

“A Direção da Associação Desportiva de Machico comunica o encerramento do ciclo de Élio Martins e do seu adjunto, Sérgio Berenguer, no comando da nossa equipa sénior.

Há percursos que se cruzam para fazer história, e o vosso será recordado para sempre. Sob a vossa liderança, a AD Machico voltou a sorrir, conquistando a Divisão de Honra Regional, a Supertaça da Madeira e garantindo a manutenção no Campeonato de Portugal na época passada.

Mais do que títulos, deixam o exemplo de profissionalismo, resiliência e um amor profundo a este emblema. Machico será sempre a vossa casa.

Ao Mister Élio e ao Sérgio Berenguer, o nosso mais profundo obrigado. Desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais nos vossos próximos desafios.

Uma vez Tricolor, para sempre Tricolor!”

Élio Martins deixa a equipa machiquense no 13.º e penúltimo lugar do campeonato com 10 pontos em 12 jornadas.