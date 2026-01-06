Marcelo inscreveu-se para votar antecipadamente

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, inscreveu-se para votar antecipadamente para as presidenciais no domingo, para "chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade", divulgou hoje a Presidência da República.

Segundo a Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "inscreveu-se para votar de forma antecipada no domingo, dia 11, com o objetivo de chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade para os portugueses votarem e para que os que não possam ou não lhes dê jeito votar no dia 18, poderem exercer o seu direito de voto já no dia 11".

O voto antecipado em mobilidade em Portugal, uma semana antes das eleições, no domingo 11 de janeiro, é permitido a todos eleitores recenseados no território nacional, numa mesa de voto à sua escolha num dos municípios do país. Não foi divulgado por enquanto o local de votação do Presidente da República.

As inscrições começaram no domingo e podem ser feitas até quinta-feira, na Internet, em www.votoantecipado.pt, ou por via postal.

O Presidente da República tinha dito a meio de novembro que ponderava votar antecipadamente para as eleições presidenciais e colocou a possibilidade de o fazer na ilha do Corvo, onde não conseguiu ir durante a sua última visita aos Açores.

Entretanto, nas últimas semanas, Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a recuperar de uma cirurgia a uma hérnia abdominal, realizada em 01 de dezembro, que o levou a reduzir a sua agenda e a cancelar deslocações.

São candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro António José Seguro (apoiado pelo PS), Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado por PSD e CDS-PP), António Filipe (apoiado por PCP e PEV), Catarina Martins (BE), Jorge Pinto (Livre), João Cotrim Figueiredo (IL), André Ventura (Chega), Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira.

No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa votou antecipadamente em mobilidade, em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, para as legislativas de 18 de maio de 2025, no domingo anterior ao das eleições.

O chefe de Estado também votou antecipadamente em 2024 para as legislativas de 10 de março, em Lisboa, e para as eleições europeias de 09 de junho, em Celorico de Basto, no distrito de Braga, onde está recenseado.

Antes das europeias de 2024, o Presidente da República divulgou um vídeo em conjunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de incentivo ao voto antecipado em mobilidade, para o qual ambos se inscreveram.