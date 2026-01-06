Circulação rodoviária interrompida em cerca de 40 metros do Caminho do Comboio

A Câmara Municipal do Funchal vai interromper a circulação rodoviária no Caminho do Comboio, no segmento entre os número 137 e 143, a partir desta quarta-feira, 7 de Janeiro.

Em causa está a necessidade de substituir a rede de drenagem de esgoto numa extensão de 30 a 40 metros. A intervenção terá uma duração estimada de 1O dias.

O Município alerta que, durante a interrupção da circulação rodoviária, o acesso aos moradores e ao Hospital Dr. João de Almada, ficará condicionado com o evoluir dos trabalhos, podendo desta forma o acesso ter de ser efectuado pelo lado sul ou pelo lado norte do Caminho do Comboio. Como alternativa deverá ser utilizado o Caminho da Torrinha e a Estrada Luso Brasileira.